Les frais d'avocat de Stéphane Moreau payés par Nethys

L’ancien dirigeant de Nethys Stéphane Moreau a activé l’assurance "protection juridique" souscrite par l’intercommunale Enodia. Elle permet de couvrir ses frais d’avocat.

On n’est visiblement plus à une surprise prêt dans le dossier Nethys. D’après un document qu’a pu se procurer la RTBF, il semble que le contrat qui liait les anciens dirigeants de Nethys dont l’ex-CEO Stéphane Moreau intègre une assurance "protection en justice".

En gros, cette couverture permet au bénéficiaire de faire payer par l’assurance ses frais d’avocat lors d’un procès. Cette possibilité est offerte depuis 2017 aux administrateurs et dirigeants d’Enodia. Or, vu les affaires qui s’accumulent, Stéphane Moreau a activé sa couverture. Il l’a fait savoir dans une lettre adressée le 7 janvier dernier au conseil d’administration de l’intercommunale.

Outre Stéphane Moreau, Pierre Meyers, François Fornieri et Jacques Tison, ex-membres du comité de nomination et de rémunération, et également susceptibles d’être auditionnés par la justice, ont signalé en début de semaine qu’ils comptaient également activer leur assurance "protection juridique".

L’existence de cette police, souscrite auprès de l’assureur Zurich depuis 2017, et que nous confirme Enodia, prévoit notamment la poursuite de la couverture judiciaire en cas de démission du bénéficiaire. D’après les termes du contrat examiné par la RTBF, les sommes pour lesquelles les dirigeants, ex-dirigeants et futurs dirigeants d’Enodia sont assurés vont jusqu’à un million d’euros pour des frais de défense pénale, un million d’euros pour des amendes civiles et 500.000 euros pour une demande d’enquête formulée par les actionnaires. La police d’assurance souscrite par Enodia couvre également les contentieux civils et les procès.

Les clauses du contrat prévoient également une franchise de 25% à payer à charge d’Enodia.

D’après Enodia, ce sont au total une douzaine d’avocats qui ont été engagés par Stéphane Moreau et les trois anciens administrateurs de Nethys.

Outre l’action que Nethys a lancée au civil fin décembre et qui vise le remboursement des sommes indûment perçues par les anciens dirigeants Stéphane Moreau, Pol Heyse, Bénédicte Bayer, une action au pénal a été lancée par la justice. Cette instruction vise notamment les décisions prises par les anciens administrateurs de Nethys concernant le versement des indemnités pour plus de 18 millions d’euros. L’objet de cette instruction sera de savoir si le comité de nomination et de rémunération avait le droit de compléter la rémunération du management en lui versant des indemnités selon différentes formules.

Enodia cherche la faille dans le contrat