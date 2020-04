McKinsey va rembourser 7 millions à Nethys

Cet accord passé avec la nouvelle direction de Nethys est assez exceptionnel. "McKinsey vise les standards les plus élevés avec de la valeur ajoutée pour nos clients. Dans le cadre de notre relation avec Nethys, nous avons décidé de faire réaliser par un avocat un audit du travail effectué par McKinsey chez Nethys. Cet audit a montré que le travail fourni par Mckinsey ne répondait pas à nos standards. Pour cette raison, nous avons décidé de faire un geste commercial et de rembourser 7 millions d’euros à Nethys ", nous a déclaré Frédéric Vandenberghe, le Managing Partner de Mckinsey Belux.

La peur du scandale?

Pour bien comprendre l’ensemble des éléments de ce dossier tentaculaire, il est utile de remonter à la vente de VOO opérée par l’ancien management de Nethys et son directeur Stéphane Moreau cet été. Pour gérer cette opération, la direction s’était entourée de son consultant préféré McKinsey. Le géant mondial de la consultance a ses entrées depuis quelques années chez Nethys. Entre 2014 et 2019, il a facturé 23,59 millions d’honoraires HTVA pour une série de missions.

Dans le cas de la vente de VOO, mais aussi des filiales Win et Elicio, McKinsey a produit un rapport détaillé dans lequel il a procédé à la valorisation des trois actifs pour le compte de Nethys. Précisons qu’habituellement, un tel processus de vente de sociétés est cornaqué par une banque d’affaires. Or, dans ce dossier, on n’en trouve nulle trace. Et c’est précisément ce qui titille la nouvelle direction de Nethys. "Nous considérons qu’il était imprudent, hasardeux et très téméraire de la part des personnes de McKinsey qui ont travaillé sur le dossier de s’engager dans la valorisation en dehors de leur métier sans avoir un banquier à leurs côtés", nous avait déclaré en décembre Laurent Levaux, administrateur de Nethys, lui-même un ancien de McKinsey.