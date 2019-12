"Ce n'est pas comme s'il était parti avec la caisse"

Contacté, Stéphane Moreau a préféré s’exprimer par l’intermédiaire de son avocat Adrien Masset. "Mon client prend acte de cette offensive de la part de Nethys. Il s’agit d’une procédure faite de manière unilatérale. Il n’y a pas eu de débat contradictoire. On soutient que ces versements ont été faits en toute légalité. Les décisions de transferts financiers ont été prises par les instances officielles et légales de Nethys, son comité de rémunération et son conseil d’administration. Ce n’est pas comme s’il était parti avec la caisse. Monsieur Moreau conteste la moindre illégalité. On est donc serein. Il n’y a pas eu de transfert fait à l’insu des autorités de Nethys."