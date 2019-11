Moreau n'a pas touché 8, mais 12 millions chez Nethys

Renaud Witmeur, CEO ad interim de Nethys, vient de transmettre à l'autorité wallonne un rapport sur les rémunérations versées aux anciens managers. Des chiffres revus à la hausse après la découverte du versement de bonus supplémentaires. Ces chiffres pourraient par ailleurs encore être revus à la hausse.

On savait que Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer s'étaient partagés un pactole de 12 millions d'euros (en cash et en assurance) pour leur départ de Nethys. Il semble aujourd'hui que le nouveau management de Nethys ait poursuivi ses recherches et ait peaufiné ce chiffre. Selon les informations du Soir, la somme dépasserait désormais les 18 millions d'euros, dont quelque 12 millions pour Stéphane Moreau. "Nous avons en effet découvert le versement de bonus supplémentaires", entend-on chez Nethys.

L'information fait grincer des dents dans le monde politique. Le ministre wallon des Pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne (PS) a déjà annoncé qu'il allait proposer, ce jeudi, au gouvernement de se porter partie civile dans le dossier Enodia-Nethys.

Dossier transmis

Les informations reçues par les autorités régionales ont été transmises au juge d'instruction afin d'être versées au dossier de la procédure judiciaire en cours. L'administration, elle, va se pencher sur l'opportunité d'annuler les décisions prises en la matière, avait précisé le ministre. "J'attends aussi que les responsables d'Enodia prennent toutes leurs responsabilités. Il leur appartient de défendre les intérêts de la société et de ses actionnaires en utilisant toutes les voies de droit", ajoute-t-il.

Un conseil d'administration d'Enodia, la maison-mère de Nethys, est prévu ce jeudi après-midi sous la direction de la nouvelle présidente Julie Fernandez Fernandez.

Mais revenons à ces indemnités.

Payer pour garder

Le nouveau dirigeant ad interim de Nethys, Renaud Witmeur, vient d'envoyer à l'administration wallonne et à sa maison mère Enodia son rapport sur les indemnités versées aux anciens managers du groupe. Le montant global s'élève à 18,6 millions d'euros. Ces indemnités sont liées à l'entrée en vigueur "du décret gouvernance" qui limite le salaire des top managers.

En échange de la réduction salariale, le management de Nethys aurait réclamé des compensations sous forme d'"indemnités de rétention". Elles ont été validées le 22 mai 2018 par le comité des rémunérations, composé de François Fornieri (qui le préside), Pierre Meyers et Jacques Tison, avec la volonté de voir ces hommes et femme rester à leur poste pour œuvrer à la redéfinition du périmètre de Nethys. Condition apposée: ils devaient rester au moins deux ans dans la société.

Ce jour là, Stéphane Moreau (CEO), Pol Heyse (directeur financier), Bénédicte Bayer (membre du comité de direction) et Diego Aquilina (CEO d'Intégrale, filiale de Nethys) se voient attribuer 14,74 millions, dont 8,66 millions pour Moreau.





Des bonus en prime

Un an plus tard, le comité de rémunérations prend une nouvelle décision. Les bonus de Moreau, Heyse et Bayer sont versés rétroactivement. Pourquoi? Ils sont liés à des performances effectuées pour les périodes d'avant décret. Il serait ici question de 3,91 millions d'euros, dont près de 3 millions pour Moreau.

Vue en plein écran Renaud Witmeur dirige ad interim la société Nethys en remplacement de Stéphane Moreau. ©DAVID STOCKMAN/BELGA

Au total, selon le rapport de Renaud Witmeur, Stéphane Moreau a donc empoché 11,63 millions (brut), contre 2,29 millions pour Pol Heyse et 1,2 million pour Bénédicte Bayer.

Heyse et Bayer démentent ces montants. Renaud Witmeur appelle, lui, à prendre ces chiffres avec prudence. Ils doivent, en effet, encore faire l'objet de vérifications. De plus amples recherches sont aussi effectuées afin d'obtenir une image fidèle de l'ensemble des rémunérations octroyées au management de Nethys et des filiales depuis juillet 2017.