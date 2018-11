Muriel Targnion pressentie pour présider Publifin

Et justement, on apprend qu’un consensus a été trouvé pour confier à Muriel Targnion (PS) le strapontin occupé par Stéphanie De Simone (PS) depuis février dernier. Un poste qui sera loin d’être de tout repos et qui exigera énormément de doigté pour redonner à la structure provinciale l’équilibre dont elle a tant besoin au terme de deux années catastrophiques pour son image et ses rouages et à la veille d’une nouvelle échéance électorale.