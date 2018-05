Nethys loge ses bijoux dans une nouvelle structure

Poussé dans le dos par le politique, le conseil d’administration de Nethys est passé à l’acte. Il a créé deux filiales pour séparer ce que d’aucuns appellent l’"ivraie" commerciale du "bon grain" d’intérêt public.

Pour certains, le mélange des genres est consommé chez Nethys depuis trop longtemps; le mal est fait et plus aucune décision interne ne pourra inverser le cours des choses. Jeudi soir pourtant, le conseil d’administration de la société publique liégeoise à capitaux privés a entériné la nouvelle structure du groupe. Une réorganisation des activités, notamment dictée par la faîtière publique Finanpart et par les conclusions de la Commission Publifin.

Désormais, Nethys est scindée en deux branches: l’une qui héberge les participations prises dans les grandes infrastructures publiques (Liege Airport, Socofe, Meusinvest, Fluxys, etc.) et l’autre qui intègre toutes les activités commerciales, notamment le pôle médias et Voo.

Stéphane Moreau reste administrateur délégué et le conseil de direction reste inchangé. Chez Nethys, on ne veut pas se prononcer sur le bien-fondé de ce nouveau montage. On acte juste qu’il était une obligation. On ajoute que cette opération est purement technique et juridique. Aucun nouveau poste n’est créé.

Nouvelle architecture

Le pôle d’intérêt général inclut les participations – parfois majoritaires – prises dans des entités comme Liege Airport, Meusinvest, Socofe ou Fluxys. Il reste logé sous la faîtière de la société anonyme Nethys existante.

Stéphane Moreau est administrateur délégué de NewCo1 et président du conseil d’administration de NewCo2.

Pour héberger les activités concurrentielles, deux nouvelles sociétés – NewCo1 et NewCo2 – ont été créées ce 22 mai. NewCo2, dans laquelle sera spécifiquement logée la marque VOO et les activités y liées, est enchâssée dans la faîtière NewCo1.

Nethys détient aujourd’hui 614 des 615 actions de cette dernière, la dernière action étant détenue par le WBCC (Wallonie Bruxelles Contact Center). Idem pour NewCo2. Voilà pour la nouvelle plomberie générale.

Au sein de la nouvelle architecture, on garde les mêmes personnes au sommet comme aux étages inférieurs de la structure éclatée. Sans citer tous les administrateurs déjà connus, on retiendra que Stéphane Moreau est à la fois administrateur délégué de NewCo1 et président du CA de NewCo2.

Reste à voir comment réagiront celles et ceux qui, au balcon, surveillent de très près la moindre manœuvre initiée par Stéphane Moreau ou ceux qui l’entourent. D’autant que les hommes, forts ou moins forts, en place restent les mêmes à tous les étages.

Vue en plein écran ©MEDIAFIN

Plus d’un milliard chacune

Au-delà de la dernière décision actée devant notaire le 22 mai dernier, dont L’Echo a pu prendre connaissance et qui sera sans doute abondamment commentée dans les prochains jours, on rappellera qu’au terme de cette opération de découpe les trois entités séparées sont capitalisées à plus d’un milliard d’euros chacune.

La décision actée cette semaine par le CA de Nethys sera-t-elle perçue comme un deuxième pas dans la bonne direction - après la scission de Resa - pour rencontrer les souhaits de l’autorité de tutelle ou comme une nouvelle manœuvre dilatoire pour sauver la tête des dirigeants actuels? On le saura rapidement. Ce qui est sûr, c’est que les pilotes de Nethys semblent vouloir initier, sans tergiverser davantage, tout ce qui peut l’être selon eux pour se remettre dans les clous. Restent aussi quelques questions en suspens auxquelles nous tentons de répondre.