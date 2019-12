Pierre-Yves Dermagne annule les indemnités des anciens dirigeants de Nethys

Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer, tous trois piliers de l'ancien management de Nethys et tous trois licenciés en octobre dernier des suites de l'" affaire " qui agite le sud de la Wallonie depuis des mois, ainsi que Diego Aquilina, le CEO d'Integrale, l'assureur Liégeois détenu à 71% par Nethys, s'étaient vus verser quelque 18 millions d'euros d'indemnités à leur départ (dont près de 12 millions pour le seul Stéphane Moreau).

La décision du versement d'indemnités, prise par le Comité de nomination et de rémunération de la filiale d'Enodia le 22 mai 2018, a aujourd'hui été annulée par le gouvernement wallon, via un arrêté signé de la main du ministre de tutelle, Pierre-Yves Dermagne (PS). En cause, l'arrêté signale la présence d'"irrégularités" et de manoeuvres illégales dans le versement des indemnités, dans le but de contourner les règles édictées par le décret gouvernance wallon.