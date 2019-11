Providence et Nethys renégocient les termes de la vente de VOO

Trois pistes étudiées

Trois issues au dossier ont été étudiées, celle de la renégociation des termes de la vente ayant été préférée à une annulation pure et simple (à laquelle Providence s'oppose catégoriquement) ou à l'annulation contre indemnités (visiblement salées) dont Nethys devrait sans doute s'acquitter vis-à-vis du repreneur déçu.

Une source proche du dossier nous confie qu'en cas d'échec dans la renégociation des termes de la vente, la piste des indemnités pour Providence s'avère peu probable, tant la vente menée initialement par Nethys a été conduite dans des conditions douteuses et semble, d'après notre source, difficilement défendable.

La prise en charge du personnel statutaire et le calcul de l’Ebitda de VOO tels qu'initialement présentés dans le dossier seraient amenés à être revus.

Contrairement aux ventes d'Elicio, la filiale de Nethys dans l'énergie, et Win (ICT), le processus de mise en concurrence de la vente des parts de VOO n'avait pas été remis en cause par le gouvernement wallon dans le cas de l'opérateur liégeois.

Les conditions de vente passées au crible

La prochaine étape du dossier revient donc, pour Nethys et Providence, à s'accorder sur certains points jugés fâcheux par la maison mère Enodia dans l'offre initiale. À bonne source, nous apprenons notamment que la prise en charge du personnel statutaire et le calcul de l’Ebitda de VOO tels qu'initialement présentés dans le dossier seraient amenés à être revus à la hausse suite à l'impact négatif que ces paramètres auraient eu sur le prix de vente des parts et, donc, sur les actionnaires publics de Nethys.