"Sans un partenaire et un projet de croissance, VOO pourrait disparaître"

Restés très discrets depuis leur arrivée comme démineurs à la tête de Nethys, Renaud Witmeur, le CEO ad interim, et Laurent Levaux, le président du conseil d’administration de l’intercommunale, brisent le silence.

Le moment n’est pas innocent. Lundi, le conseil d’administration d’Enodia, la maison-mère de l’intercommunale, se prononcera sur la poursuite de la vente du câblo-opérateur VOO au fonds américain Providence sur base des résultats de la renégociation du deal tant décrié qui avait été conclu par l’ancien management de Nethys. "On a eu plus! Il y aura une différence d’environ 200 millions entre ce qu’il y avait dans l’ancien contrat et le nouveau", assure Laurent Levaux. En vendant 51% de leurs parts dans VOO, les actionnaires liégeois empocheront entre 350 et 485 millions d’euros. La vente du solde d’ici 3 à 5 ans pourrait, elle, leur rapporter 700 millions de plus.

Voilà pour les chiffres! Place maintenant aux coulisses…

Le rendez-vous est donné à quelques journalistes rue Louvrex où se situe le siège de Nethys à Liège mardi en fin de journée. Pour pénétrer à l’étage de la direction, il faut prendre un ascenseur jusqu’au sixième et ensuite sonner et grimper une volée d’escaliers. Le système d’ouverture par empreintes digitales est d’ailleurs voué à disparaître. Sur la table du conseil d’administration où siégeait jadis Stéphane Moreau, un petit panier de friandise bien fourni tournera pendant toute la rencontre. Dans un coin, un frigo improbable.

Fins renards dans les affaires, les deux hommes ne tournent pas trop autour du pot au moment d’aborder le cas de VOO. C’est Laurent Levaux qui s’y colle en premier. "La gestion de ce réseau de câbles est loin d’être optimale. Cette société perd de l’argent. Elle a besoin de cash chaque année." Renaud Witmeur embraye avec une série de chiffres pour illustrer l’état de santé de VOO. "Il faut bien comprendre que VOO est une belle société mais elle sous-performe par rapport à ses concurrents. Elle est confrontée à un triple défi: un défi stratégique, notamment lié à l’arrivée probable à court terme de nouveaux entrants, à la concurrence féroce entre les acteurs en présence et l’accélération du développement de substituts. Un défi financier parce que VOO a un historique de croissance de l’ebitda trop faible et des cash-flows systématiquement négatif de l’ordre de 50 millions. Le dernier défi, vital pour la société, est qu’elle doit poursuivre un plan d’investissement à court terme de l’ordre de 300 millions que VOO ne peut financer au vu de ses résultats et que l’actionnaire Nethys ne peut pas davantage assumer. C’est un défi majeur parce que nous sommes à un moment clé dans le secteur des télécoms et du câble à l’heure où Proximus annonce un plan d’investissement majeur dans les fibres optiques. Si l’on veut assurer l’avenir de VOO qui est un petit opérateur à l’échelle du pays et qui pourrait être menacé de disparition, il faut trouver un partenaire stratégique qui propose un projet de croissance fondé sur un plan d’investissement majeur."

Une question de survie

Ce qui se joue ici, ce n’est donc ni plus ni moins que la survie de VOO. "Je pense même que l’ancien management aurait dû vendre il y a trois ans. Quand vous prenez les valorisations sur le marché des télécoms et du câble, elles étaient nettement plus élevées il y a trois ans", estime Renaud Witmeur.

Voilà pour le diagnostic. Un détail encore. On parle ici d’une vente quasi forcée. Les deux hommes sont en effet coincés. Un contrat négocié par l’ancien management de Nethys a promis VOO au fonds américain Providence. Cette situation exclut de facto de relancer d’anciens candidats acquéreurs comme Orange ou Telenet. "Ce n’est que via un contentieux long et aléatoire qu’on aurait pu essayer de casser ce contrat alors que, et je me répète, on est à un moment clé pour VOO qui ne peut pas se permettre de perdre deux ou trois ans", explique le CEO tout en dégustant sa deuxième barre de chocolat. Laurent Levaux clarifie la situation. "À notre arrivée, Renaud et moi, nous avions donc le choix entre deux choses. Soit on casse et on démarre tout un processus à zéro qui prend du temps et qui coûte de l’argent. On l’a étudié. Ou alors on négociait avec Providence et on voit si on arrive à faire en sorte que le deal avec Providence redevienne équivalent de ce que cela aurait dû être si on avait commencé à zéro."

À l’extérieur, il fait déjà noir. La fenêtre ouverte laisse entendre la pluie qui s’abat. Un chien hurle aussi.

"Ne pas être à leur merci"

Face à cette contrainte, leur mission est vite clarifiée: il s’agit de renégocier au plus vite le contrat Providence qu’on présente comme défavorable pour les actionnaires liégeois. Laurent Levaux n’est évidemment pas à sa première négociation avec un fonds. "Ce qu’il faut surtout, c’est ne pas être à leur merci et qu’ils puissent baisser le prix de vente sans qu’on ne puisse rien dire."

Quatre conditions sont mises sur la table. Renaud Witmeur les détaille.

- D’abord, le deal financier: "L’ancien deal se basait sur une valeur d’entreprise de maximum 1,07 milliard". Voici le nouveau deal. "L’offre concurrente la plus élevée était celle d’Orange. On a négocié que Providence paie un prix maximum qui corresponde à celui d’Orange et on a négocié un prix minimum qui est supérieur à celui négocié par l’ancien management de Nethys." Soit une valeur de l’entreprise correspond à un prix maximum de 1,2 milliard et un prix minimum de 1,1 milliard. "La vente de 51% des parts de VOO pourrait rapporter au moins 350 millions et 485 millions si la valeur d’entreprise retenue après la due diligence est de 1,2 milliard, sans compter la valeur des 49% que Nethys détiendra toujours dans le new VOO. Si on se base sur la performance historique du fonds Providence (multiple de 3,7), il y aurait lors de leur sortie, une plus-value potentielle de l’ordre de 700 millions supplémentaires."

Bref, un total de 1,05 et 1,5 milliard pour les actionnaires publics. "Mais il est clair que si, au final, Providence propose un prix inférieur à 1,1 milliard, nous refuserons l’accord et on débutera un nouveau processus."

Une question est évidemment sur toutes les lèvres: comment Providence compte-t-il multiplier par 3,7 son retour sur investissement? "C’est une sorte de repas cannibale entre les opérateurs. Le projet de Providence est un projet de croissance pour VOO. Ils veulent notamment s’assurer que, techniquement, le client a un avantage à être chez VOO au niveau de la qualité et de la vitesse. Ils veulent aussi investir massivement dans le mobile et le B2B".

- Deuxième point à négocier: "ce fameux intéressement anormal de l’ancien management de Nethys" qui leur octroyait un demi-pourcent du capital de VOO.

- Trois, "on voulait renforcer les clauses qui protègent l’emploi et les sous-traitants, notamment pour qu’elles visent tant les travailleurs de Liège que de Charleroi et Bruxelles."

Ce passage mérite une incise. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le deal négocié par l’ancien management intégrait un volet sur le rachat préalable de Brutélé par Nethys. Or, à l’inverse des Liégeois, rien ne protégeait les travailleurs carolo ou bruxellois de Brutélé. "Comment voulez-vous après cela proposer un accord à Brutélé? On trouvait par ailleurs que la clause qui limitait les restructurations était trop floue. Elle disait qu’il ne pouvait pas y avoir de licenciement collectif sauf si l’intérêt de la société le commande… C’est tout le temps! La nouvelle clause dit qu’ils ne peuvent faire de licenciement collectif sauf si l’objectif visé par une telle réduction du personnel ne peut être atteint par aucun autre moyen de réduction de personnel et qu’elle constitue dès lors une solution de dernier recours."

Renaud Witmeur s’engage d’ailleurs à impacter la hausse du deal sur le prix de vente que Nethys a mis sur la table pour acquérir Brutélé. "Au marc le franc! Mais ce qui est clair aussi, c’est que si Brutélé ne vient pas, Providence pourra se retirer du deal."

- Quatrième accord: "on voulait s’assurer que les parties (Nethys et Providence) soient à armes égales dans la phase ultérieure de négociation qui suivra la due diligence qui doit démarrer si Enodia donne son accord."

Le travail hasardeux de McKinsey

Voilà ce qu’ils ont obtenu. Reste une question en suspens: comment ont-ils fait pour pousser les Américains à mettre 200 millions de plus dans un deal qui leur était visiblement favorable? "Ils savaient qu’ils étaient dans une position compliquée", assure Laurent Levaux. "Normalement, quand vous négociez une cession d’activité, vous prenez un banquier qui vous conseille. Nous avons pris Rothschild pour nous aider à valider les prix. L’ancien management de Nethys ne l’avait pas fait. Ils ont demandé des offres et quand ils les ont reçues, ils ont dit tout de suite qu’on négocie directement et en exclusivité avec Providence. Vous savez dès lors que vous êtes dans une situation anormale! Le processus de la vente de Providence n’optimisait pas la valeur pour les autorités publiques et le citoyen."

Faut-il y voir une intention délibérée chez Nethys? On ne peut s’empêcher de s’interroger sur l’exercice de valorisation des actifs mis en vente (VOO, Elicio et Win) réalisée par McKinsey. La question est délicate mais Laurent Levaux y répond. "Nous considérons qu’il était imprudent, hasardeux et très téméraire de la part des personnes de McKinsey qui ont travaillé sur le dossier de s’engager dans des valorisations en dehors de leur métier sans avoir un banquier dont c’est le métier à leur côté." Et Renaud Witmeur d’ajouter: "McKinsey avait fait une valorisation de VOO qui était inférieure à celle de Rothschild. Quand l’ancien management signe avec Providence pour 1,070 milliard, s’il se fonde sur l’estimation faite par Mc Kinsey, il croit qu’il a bien négocié. C’est vraiment interpellant et je suis gentil."

Le chapitre n’est évidemment pas clos. Il reste aux deux hommes à plancher sur la stratégie future du groupe, sans VOO. Elle passera probablement par un renforcement du développement de l’aéroport de Liège, un actif de Nethys. "La majorité au Parlement wallon est pour le développement des aéroports wallons", estime Laurent Levaux. La vente des éditions Vers l’Avenir est, elle, acquise et l’examen pour Win et Elicio suit son petit bonhomme de chemin.

Il leur restera à répondre à une question: que feront les actionnaires publics avec tout cet argent? "Les autorités publiques n’ont aucun intérêt à garder de l’argent dans quelque chose qui continuera d’exister. Par contre, vendre VOO (51% aujourd’hui et le solde dans trois ans, NDLR) et utiliser cet argent pour maintenir et développer des activités à Liège et en Wallonie, cela a une valeur", estime Laurent Levaux.