"Si rien n'est fait, les gestionnaires de réseau vont souffrir du syndrome de la SNCB"

Claude Desama, administrateur d’Ores, propose de transformer les distributeurs de gaz et d’électricité en sociétés publiques. Il prône aussi la création d’une filiale commune entre Ores et Resa pour mener des activités concurrentielles. Une proposition qui va à l’encontre de la séparation stricte entre activités monopolistiques et activités concurrentielles voulue par le nouveau ministre wallon de l’Énergie, mais que Desama juge essentielle pour assurer l’avenir des GRD.