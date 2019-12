Socofe retire son recours contre le décret gouvernance

Ce revirement stratégique avait pour but premier de sauver le décret qui faisait l'objet de plusieurs recours devant la Cour constitutionnelle. "Des recours pendants devant la Cour constitutionnelle menacent le décret gouvernance et ses effets. Avec cette modification, j'entends consolider les outils me permettant d'exercer une tutelle administrative pertinente et adéquate sur les intercommunales et ses filiales", avait alors expliqué Pierre-Yves Dermagne.