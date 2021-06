Deminor veut reporter l'assemblée générale des actionnaires d'Integrale

Deminor veut plus de temps pour analyser la situation financière d'Integrale. Monument Re a déboursé 281,6 millions pour acquérir l'assureur liégeois.

Ce rapport, rendu public hier, ne permet pas aux obligataires de se faire une idée précise de la situation financière d'Integrale, nous a expliqué Pierre Nothomb, rappelant au passage que la loi prévoyait un délai de quinze jours entre la publication d'un tel rapport et la tenue d'une assemblée générale .

Deminor réclame un délai supplémentaire pour étudier et comprendre la situation financière d'Integrale.

Résultat net consolidé revu à la baisse

En réalité, c'est le changement d'une série de chiffres contenus dans le premier rapport, publié il y a un peu plus d'une semaine, qui pose question. Entre les deux rapports, le résultat net consolidé global est ainsi passé de - 130 millions d'euros à - 254 millions d'euros, nous a expliqué Pierre Nothomb.

On l'a dit, ce nouveau rapport permet de connaître le montant déboursé par Monument Re Belgium pour mettre la main sur Integrale. Il s'agit de 281,6 millions, mais cette somme a été inscrite en provisions pour risques et charges, un autre élément que Deminor ne comprend pas et veut se faire expliquer à l'assemblée générale qu'il entend reporter. Deminor veut également éclaircir le point d'une provision de 938 millions d'euros pour couvrir l'insuffisance des passifs d'assurance.