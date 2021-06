Nethys veut forcer PwC à collaborer avec RSM, son nouveau réviseur

Suite et pas fin, mardi matin, devant le tribunal de l'entreprise de Liège de la démission de PwC de son poste de réviseur et commissaire aux comptes de Nethys. On le sait, depuis quelques mois, la pression augmentait sans cesse entre Nethys et PwC concernant le rôle de ce dernier dans l'approbation des comptes de Nethys pour les années 2017, 2018 et 2019. C'est au cours de cette période que des primes dites de rétention, s'élevant à plus de 15 millions d'euros, ont été octroyées à certains anciens dirigeants de Nethys. Ces opérations, qui n'ont pas fait l'objet de remarques de PwC, sont aujourd'hui l'objet de contestations judiciaires.