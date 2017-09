"L'amour des Flamands pour la Belgique est pragmatique"

Les Flamands sont de plus en plus chez eux en Belgique au contraire des Francophones. C'est ce que révèle une étude récente. Pour Rik Torfs, professeur à la KUL et sénateur CD&V, il ne faut pas y voir un amour passionnel. L'explication se trouve davantage dans la situation de la Flandre et de l'Etat fédéral.