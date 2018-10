La Commission européenne rejette le budget italien

Lire plus

L'Europe voit d'un très mauvais oeil le déficit budgétaire de 2,4% du PIB escompté l'an prochain par la nouvelle coalition au pouvoir en Italie, formée par la Ligue (extrême droite) et le parti antisystème Mouvement 5 étoiles (M5S). Le gouvernement précédent avait misé sur un déficit de 0,8% en 2019. Pour les Italiens, cette entorse aux règles européennes doit leur permettre de financer leur programme. Mais la Commission ne veut absolument pas remettre en question ses principes budgétaires. Dans un courrier adressé à Rome la semaine dernière, la Commission pointait du doigt le dérapage budgétaire "sans précédent" de l'Italie depuis les nouvelles règles mises en place en 2013 et le risque de "non-conformité grave" de son budget avec les règles européennes.

Dans une lettre de quatre pages, les Italiens avaient rétorqué qu'ils savaient que ce budget n'était "pas en ligne avec les normes du Pacte de stabilité et de croissance". "C'était une décision difficile, mais nécessaire à la lumière du retard pour retrouver le niveau de PIB d'avant la crise et des conditions économiques dramatiques dans lesquelles se trouvent les couches les plus désavantagées de la société italienne", assuraient encore les autorités italiennes.