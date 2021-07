Le spectre d'une scission plane sur le Mouvement 5 Étoiles

Le mouvement antisystème italien vit un début d'été difficile. Giuseppe Conte pourrait quitter la tête du M5S, quelques mois seulement après l'avoir prise.

Les tensions qui menacent de faire imploser la formation politique ne devraient, pour l'heure, pas perturber le gouvernement du Premier ministre Mario Draghi, qui compte quatre ministres du M5S dans ses rangs.

Cette crise interne intervient à deux mois des élections communales partielles qui doivent se tenir en Toscane et dans le Latium.

Depuis ce mardi 6 juillet, Beppe Grillo, fondateur du mouvement, et Giuseppe Conte participent à une réunion de crise arbitrée par "sept sages" qui devrait durer une dizaine de jours, voire deux semaines, comme le rapporte le Corriere. Parmi les "sages" figure Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères et ancien chef du mouvement politique de 2017 à 2020. Il doit y jouer un rôle de médiateur, tout comme son collègue au gouvernement, Stefano Patuanelli, ministre des Politiques agricoles. L'objectif de cette réunion est de trouver un terrain d'entente entre le fondateur du mouvement et l'ancien Premier ministre italien, afin d'éviter une scission de la formation politique. Cependant, certains cadres du mouvement, comme le sénateur Vito Crimi, avaient déjà indiqué vouloir prendre leurs distances avec Beppe Grillo, pour rallier Giuseppe Conte.

Communales partielles

4 Mois Giuseppe Conte est le chef du Mouvement 5 Étoiles depuis seulement quatre mois.

Dans les deux chambres du parlement italien, la Chambre des députés et le Sénat, le M5S reste la principale force politique du pays. Selon certains observateurs, une scission du mouvement pourrait, à long terme, mettre en péril la majorité parlementaire qui repose sur l'union de formations très hétéroclites, allant du centre gauche à l'extrême droite. Cette crise interne intervient à deux mois des élections communales partielles (repoussées d'un an en raison de la crise du Covid-19), qui doivent se tenir en Toscane et dans le Latium. Les têtes de liste du M5S pour ces communes réclament une décision claire à l'issue de la réunion de crise afin de savoir sur quelle ligne politique ils devront mener campagne.

Il y a quatre mois encore, les deux hommes semblaient pourtant être sur la même longueur d'onde. Le 28 février, à l'issue de la réunion de refondation du mouvement, Grillo s'était félicité sur Twitter de cette "très belle journée" qui a vu Conte devenir le nouveau chef du M5S.

"Conte était peut-être le mieux placé pour changer le mouvement autrefois, mais il ne l'est peut-être plus aujourd'hui." Beppe Grillo