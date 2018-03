Armand De Decker sacrifié par le MR devant la commission Kazakhgate

♦ Ceux qui sont "épargnés" par le rapport. Aucun passage dans le rapport ne permet d’attribuer à Didier Reynders un quelconque rôle actif et encore moins une faute dans cette affaire. Le ministre des Affaires étrangères en est sorti blanchi sur toute la ligne. Il n’empêche qu’il a dû à plusieurs occasions sentir passer le vent du boulet. Notamment avec cette lettre du 4 avril 2012 de Catherine Degoul (le conseil du trio kazakh) et Damien Loras (un conseiller de l’Élysée) où elle affirme mettre "en copie Didier Reynders" . Problème: la copie n’a jamais été découverte par les enquêteurs.

La France s’en sort bien également , puisque le rapport conclut à une "immixtion" de l’Élysée (sous Nicolas Sarkozy) plutôt que de "l’ingérence" comme l’auraient souhaité les députés de l’opposition. Cette bataille sémantique illustre le souci des autorités belges de ne pas froisser leur grand voisin, surtout quand on sait la complicité qui lie Charles Michel et Emmanuel Macron.

Les diamantaires enfin ne trouveront pas non plus de raisons de se plaindre du rapport, alors qu’ils sont pourtant à l’origine de la loi sur la transaction pénale (qui remplacerait la saisie de leurs biens en cas de fraude avérée). Le rapport évoque certes "les avocats" du lobby diamantaire qui n’auraient "pas fait preuve de transparence envers la Chambre et le Sénat". Pas question en revanche d’établir un registre des lobbyistes actifs dans les couloirs du Parlement. Pas plus que de laisser une trace des noms de ceux qui ont participé à la rédaction d’un projet ou d’une proposition de loi.