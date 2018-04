Les produits locaux s'invitent dans votre assiette

A l'heure de l'industrialisation, et pour la contrer, la recherche de la qualité privilégie des produits locaux, moins standardisés mais dont l'origine est connue.

Le bon pain au bon gluten

Avons-nous mangé notre pain blanc? Les dérives de l’industrialisation de la boulangerie ont totalement dénaturé cet aliment de base de notre culture gastronomique. La ténacité des glutens actuels est devenue un problème de santé publique, alors qu’elle est un impératif industriel de mécanisation et de conservation.

Le retour du pain au levain ne suffira pas à résoudre tous les problèmes issus de la filière industrielle du pain: saturation des sols en azote et pollution durable des nappes phréatiques, pollution des écosystèmes par les pesticides et les OGM, pertes nutritionnelles (vitamines, sels minéraux et oligo-éléments) dues à la standardisation des farines, emploi d’améliorants (additifs oxydants, texturants, conservateurs et aromatisants) pour les compenser, recherche de levures et de glutens permettant une levée et une cuisson toujours plus rapides de la pâte à pain, un secteur de la boulangerie sous la coupe des minotiers.

"La sélection des blés s’opère depuis le siècle dernier selon quatre critères: le rendement, la précocité, la résistance aux maladies et enfin la qualité – souvent exclusivement considérée sous l’angle technologique, mais ni la qualité nutritionnelle, ni le goût", s’insurge Marc Dewalque, boulanger à la retraite et animateur du réseau belge Li Mestère, qui œuvre à la renaissance du vrai pain. Son avenir sera fondé sur ses qualités nutritionnelles, son goût et sa fabrication artisanale. Des paysans-boulangers se battent un peu partout en Europe pour retrouver une biodiversité et des pratiques quasiment éradiquées par l’industrie.

C’est toute la filière qu’il faut repenser. Le vrai pain biologique est d’abord local: "la méthode de sélection paysanne va même jusqu’à opérer sur le terrain des mélanges de croisements de populations de blés. Elles opéreront une dynamique naturelle d’adaptation au climat et au sol bien plus forte qu’une variété moderne trop dépendante aux intrants", explique M. Dewalque.

Vue en plein écran ©Pieter Fannes

Les paysans-boulangers pratiquent l’assolement pour conserver la fertilité des sols. Sans pesticides, pour permettre aux réseaux mycorhiziens (champignons autour des racines) de faire leur travail nourricier des plants de blé. Le blé récolté est transformé en farine à la meule de pierre, qui mêle l’enveloppe interne du grain et le germe à la farine obtenue. Celle-ci n’a certainement pas la qualification de "panifiable" au sens industriel. Mais qu’importe, car c’est ici que le travail du boulanger prend toute son importance. Grâce à son expérience, il pétrit la pâte juste ce qu’il faut pour lever dans les meilleures conditions, car "c’est la fermentation qui apporte le goût". La recette du bon pain? "On fait un choix de matières premières, on pétrit celles-ci, on laisse une fermentation s’opérer et enfin on cuit." C’est si simple.

BEES Coop: quand le client est aussi le patron

Ils sont 2.000 Bruxellois à détenir les parts du supermarché BEES Coop, niché au cœur de la commune de Schaerbeek. L’idée de ce magasin participatif n’est pas neuve. New York est pionnière en la matière avec le Food Coop qui rassemble 17.000 mangeurs, après 42 ans d’existence. Lancé il y a quatre ans sous la forme d’un groupe d’achat, le projet schaerbeekois a passé un cap important, l’an dernier, avec l’acquisition du lieu qui lui sert aujourd’hui de magasin. BEES Coop avait alors réussi à lever environ 350.000 euros grâce à la participation de coopérateurs. Ce samedi, c’est l’inauguration du supermarché après six mois de tests. Et si, en temps normal, seuls les 2.000 coopérateurs jouissent du droit d’entrée, les portes de la boutique sont ouvertes à tout le monde ce week-end.

Vue en plein écran Le supermarché bio et coopératif BEES Coop, à Schaerbeek, incarne un nouvel élan social et local dans la distribution.

Le projet est estampillé "open source". "Tous les outils qui ont permis la création du supermarché sont disponibles librement pour les personnes désireuses de répliquer le modèle", explique Quentin Crespel, l’un des fondateurs de la BEES Coop. Pas question donc que le logo se démultiplie aux quatre coins du pays. Les fondateurs préfèrent partager leurs données pour que des initiatives similaires naissent ailleurs, "sur du long terme, pour que les personnes restent fidèles au projet, c’est important de garder une échelle locale", signale ainsi Quentin Crespel.

"Il y a encore de la place pour un bon millier de coopérateurs." Quentin crespel Un des fondateurs de la BEES coop

Alors concrètement, comment ça se passe? À première vue, la BEES-Coop ne révolutionne pas le principe de la grande distribution. Des caisses enregistreuses, des rayons, des frigos et, pour réduire les déchets, du vrac. Beaucoup de vrac. Une centaine de références allant des pâtes aux fruits secs en passant par une multitude de biscuits.

Là où la différence se fait sentir, c’est que les coopérateurs tiennent réellement la baraque. Tout le monde travaille sans être rémunéré 2h45 par mois, une manière de réduire fortement les coûts opérationnels. Monsieur et madame tout le monde deviennent alors caissiers ou se chargent de remplir les rayons. Les coopérateurs ont aussi leur mot à dire sur le choix des produits sélectionnés par le magasin. Et l’inverse de la grande distribution où les marges fluctuent, les produits de la BEES Coop, majoritairement étiquetés bio et le plus possible de proximité, sont tous logés à la même enseigne: une marge unique de 20%, "ce qui permet nous de payer les charges liées au fonctionnement du magasin", détaille le cofondateur. Les bénéfices ne sont pas attendus pour tout de suite à la BEES Coop. L’équilibre budgétaire est prévu dans deux ou trois ans. Les fondateurs estiment qu’il y a encore largement de la place chez eux pour un bon millier de coopérateurs.

La distribution à la recherche de nouveaux concepts

Intelligence artificielle, réalité augmentée, blockchain, nouveaux produits alimentaires: les géants de la distribution sont aux aguets. Certes, une adoption massive de ce type de technologies n’est pas pour demain: elles sont souvent peu pratiques, et surtout trop chères. On imagine mal un magasin pouvoir rentabiliser des lunettes de réalité virtuelle qui coûtent actuellement 1.000 euros.

Mais gouverner, c’est prévoir. Les distributeurs suivent donc de près les innovations susceptibles d’être intégrées dans leurs magasins dans un futur plus ou moins lointain. Chez Colruyt, une équipe de cinq personnes s’attache à étudier les applications possibles d’innovations technologiques. Elle reste par exemple attentive au développement de la blockchain, cette "chaîne de blocs" censée garantir une transaction sans devoir recourir à un régulateur central. Tout profit pour un renforcement de la transparence dans la chaîne d’approvisionnement par exemple. Le recours à l’intelligence artificielle doit quant à lui favoriser une personnalisation poussée à l’extrême ou une optimalisation des assortiments et de la gestion des stocks.

Une autre équipe de quatre personnes scrute les innovations dans le domaine alimentaire. Sa mission centrale: se faire l’idée la plus précise possible de ce que le client consommera dans le futur. Veerle Carlier, responsable de l’équipe R&D "Food" chez Colruyt, nous explique les enjeux de la distribution alimentaire de demain et après-demain.

Vue en plein écran Chez Colruyt, le recours à l'intelligence artificielle doit favoriser une optimisation des assortiments et de la gestion des stocks. ©Wim Kempenaers

Comment résumeriez-vous votre rôle?

Nous consacrons l’essentiel de notre temps à examiner les tendances à long terme qui se dessinent dans le secteur alimentaire et à adapter les aspects opérationnels à notre stratégie. Les innovations et la R&D commencent généralement sous la forme de produits de niche.

Vous intéressez-vous à l’émergence de nouveaux produits alimentaires?

De nouveaux produits, qui sont surtout développés en Californie, proviennent de sociétés technologiques. Celles-ci sont de plus en plus nombreuses à orienter leurs activités vers l’alimentaire. On parle d’ailleurs de foodtech. Elles s’inscrivent dans une diversification des préoccupations qui est relativement récente. Durant longtemps, l’homme n’a pas eu le choix: il se nourrissait de ce que l’on récoltait dans les champs et du produit de l’élevage. Puis sont apparus la diversification et les excès marqués par les crises de sécurité alimentaire.

"L’agriculture conventionnelle peut apprendre beaucoup du bio. On doit aussi réfléchir à d’autres concepts, dont la proximité." Veerle Carlier Responsable R&D "Food" chez Colruyt

Aujourd’hui, on constate une évolution des préoccupations vers la santé – on mange bio, sans gluten, sans lactose… – et vers l’écologie – le bio, mais aussi le souci de savoir d’où vient le produit que l’on achète. Et les "millenials" sont un bon exemple d’une alimentation qui se singularise: s’ils sont végétariens ou végétaliens, c’est avant tout pour avoir une identité propre plutôt que par souci écologique.

L’axe local pourrait-il supplanter le bio?

Pas nécessairement. Il est sûr que dans le domaine des produits bio, on peut aller encore plus loin qu’actuellement. Et l’agriculture conventionnelle peut apprendre beaucoup du bio. On doit aussi réfléchir à d’autres concepts, dont la proximité. Il y a des clients qui achètent bio parce qu’ils se soucient de leur santé. On peut étendre ce souci aux produits conventionnels, notamment en renforçant leur traçabilité.