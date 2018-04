Mangerez-vous un morceau de "Bizza"?

Quels seront les produits alimentaires de demain? C'est ce à quoi pas moins de 30 équipes d'étudiants ont tâché de répondre en proposant des tendances innovantes pour créer l'assiette du futur.

La fédération de l'industrie alimentaire belge Fevia, en partenariat avec l'employer brand Food At Work et le fonds sectoriel Alimento, a décerné ce mercredi les Food At Work Student Awards 2018. Des récompenses qui saluent les projets alimentaires innovants portés par 30 équipes d'étudiants. L'occasion d'avoir un aperçu de la composition de l'assiette du futur. De la pâte à pizza à base de levure de bière au pain de viande à base d'algues en passant par une pâte à tartiner élaborée avec du café, les étudiants ont rivalisé de créativité et d'esprit visionnaire.

Des fleurons innovants récompensés

Les Food At Work Student Awards englobent trois concours distincts lancés par l'industrie alimentaire pour mettre au défi les étudiants de développer des produits novateurs destinés à être vendus en magasin.

La pâte à pizza à base de levure de bière élaborée par une équipe de la KU Leuven a séduit le jury qui lui a décerné le prix Food At Work Ecotrophelia Award dédié aux élèves de l'enseignement supérieur. Leur produit? La "Bizza", une pâte à pizza saine et de fabrication propre à partir de grain usé, de moût et de levure de bière provenant de brasseurs locaux.

La récompense est particulièrement prestigieuse puisque les gagnants représenteront la Belgique sur la scène européenne. "Nous sommes donc ravis que l'équipe de la KU Leuven représente notre pays en octobre avec un produit aussi innovant et durable lors des European Ecotrophelia Awards au SIAL à Paris, la plus grande foire alimentaire d'Europe", a commenté Jean Eylenbosch, président de Fevia.

Les gagnants ne s'attendaient pas du tout à décrocher cette récompense "car il y avait beaucoup d'autres produits très innovants". Ce qui a plu selon eux? "Nous avions une histoire à raconter derrière. Nous pensons que ce qui a plu, c'est le lien entre le produit et le partenariat." La collaboration avec des brasseries locales est un des éléments-clés du concept. Un moyen également de montrer "notre fierté pour ce produit belge."

Vue en plein écran Deuxième du concours Ecotrophelia et prix du public, l'équipe HE Charlemagne Isla Huy a séduit avec son dessert glacé innovant "BeLight" ©Fevia

Sur la deuxième marche du podium, l'équipe de la HE Charlemagne Isla Huy a suscité l'adhésion pour son dessert glacé "BeLight". La glace qu'ils ont conçue se caractérise par son élaboration à base de petit lait, utilisé dans l'industrie fromagère, ainsi que par une teneur en fruit à hauteur de 50%. Un produit qui a provoqué un tel enthousiasme qu'ils se sont vus décerner également le prix du public.

L'équipe s'est dit "fort surprise" de sa deuxième place au concours Ecotrophelia face à d'autres produits également très innovants. Le prix du public a une saveur particulière. "C'est la preuve que l'on a réussi à toucher un large public. On a eu de bons échos auprès des visiteurs" tout au long de la journée.

Des produits wallons bons pour la santé

Peut-être que vous pourrez bientôt être adepte du produit développé par l'équipe de l'Athénée Royal Agri St.Georges, vainqueur du concours des Food At Work Awards destiné aux étudiants francophones.

Vue en plein écran L'équipe de l'Athénée Royal Agri St. Georges a décroché la première place du concours dédié aux étudiants francophones avec sa boisson "Abricotam" à base d'algue. ©Fevia

Leur produit, baptisé "Abricotam", a retenu l'attention du jury. L'innovation réside dans la création d'une boisson pétillante à base d'un sirop récupéré dans les conserves d'abricots combiné à du lithothamne.

Un attrait pour une algue dont "on ne parle jamais", explique le groupe dans "l'effervescence la plus totale" après l'annonce des résultats. Le bon goût du produit, la récupération du sirop et le lien avec le projet d'une autre équipe de la même école ont probablement permis aux créateurs de se démarquer.



"Les participants aux Food At Work Student Awards marquent clairement un intérêt pour les défis et nouvelles tendances de l'industrie alimentaire. Abricotam confirme ainsi que les jeunes voient du potentiel dans l'utilisation d'algues marines: elles contiennent du lithothamne, une algue dont la teneur en calcium est élevée", a expliqué Guy Paternoster, président de Fevia Wallonie.

Vue en plein écran Le "Flower burger" de l'équipe de l'école secondaire Clairval a remporté le deuxième prix du concours Wallonie. ©Fevia

Juste derrière, une équipe de l'EPSIS Clairval avec son "Flower burger", pauvre en gluten et végétarien. Un attrait important pour une alimentation soucieuse de la santé et de l'environnement. Le prix du public a consacré l'Ecole Provinciale d'Agronomie et des Sciences de Ciney pour ses "Muffi-ol" et "Oran-muffin", muffins au chocolat et aux morceaux d'orange macérées consommables par les intolérants au gluten.

Les étudiants flamands misent sur la viande de demain

Vue en plein écran Le biscuit apéritif "Fibercracker with bacon" d'une équipe de Ter Groene Poorte a obtenu le premier prix du concours flamand. ©Fevia

Plusieurs produits, élaborés pour leur part à base de viande ont montré les possibilités d'innovations sur lesquelles l'industrie alimentaire pourra désormais compter. Parmi eux, les produits de deux équipes de Ter Groene Poorte ont su tirer leur épingle du jeu.

Le premier prix des Food At Work Awards Vlaanderen a récompensé le "Fibercracker with bacon", biscuit salé riche en fibres et comportant un arôme de bacon. Pour ce biscuit apéritif, l'équipe de la section Techniques alimentaires a utilisé des fibres résiduelles de l'industrie des jus de fruits et des découpes de bacon. Ils ont par ailleurs été récompensé par le prix du public dans cette catégorie.

Vue en plein écran La deuxième place du concours flamand a été attribuée à une deuxième équipe de Ter Groene Poorte pour son produit innovant "Chick'n chill". ©Fevia

Le deuxième award est allé au Chich'n chill, une escalope de poulet sans allergène composée de viande de poulet maigre, de légumes et de protéines de pois, élaboré par une équipe de la même école.

Promouvoir le secteur alimentaire

Ces concours s'inscrivent dans une logique de promotion du savoir-faire alimentaire et dans une volonté de renforcer l'attractivité de ce secteur. Les jeunes et chercheurs ne considèrent pas de manière spontanée le domaine alimentaire comme employeur innovant. C'est pour briser cette idée reçue que l'employer brand Food At Work, Fevia et le fonds sectoriel Alimento ont décidé d'organiser cet événement.

1.500 Nombre de jobs à pourvoir chaque jour dans le secteur alimentaire Le président de Fevia, Jean Eylenbosch a salué "l'innovation (de l'industrie alimentaire) au service de la santé et de l'environnement." Un secteur porteur selon lui puisque 1.500 jobs sont à pourvoir chaque jour dans ce domaine. "Le défi est de transmettre cette fierté aux jeunes générations."

En parallèle, les "Food At Work Days" ont été mis en place cette année pour que les écoles puissent être accueillies et échanger avec des directeurs d'entreprises de l'industrie alimentaire. L'enjeu étant de mettre en lumière les atouts qu'une carrière dans ce secteur peut offrir.

Par ailleurs, un nouveau concours a été organisé, axé davantage sur les profils techniques de l'industrie alimentaire. "Les Food At Work Techno Awards" ont en effet vocation à mettre au défi des étudiants d'apporter des solutions à un défi technique au sein d'une entreprise alimentaire. Un moyen de mettre en avant des profils recherchés dans le secteur: électromécaniciens, électrotechniciens ou encore opérateurs techniques.