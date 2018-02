Des emplois sans impôt dans les start-ups

L’AMBASSADEUR

Giles Daoust - CEO DAOUST INTERIM

Il est important de comprendre que cette idée "0% tech tax" est une idée "what if…" et donc pas à prendre au pied de la lettre. Inutile de sortir vos calculettes pour essayer de déterminer le coût de la mesure, ni de tenter de prouver par A + B qu’elle est inapplicable. Le niveau excessif de la taxation sur le travail en Belgique (et non pas des salaires) est un problème sur lequel tout le monde s’accorde (c’est le 2e plus élevé en Europe après la France). L’idée était ici de dire "what if" dans un secteur bien spécifique, on prenait l’approche radicale de… supprimer cette taxation (partie employeur ET partie travailleur, donc 1€ coût total entreprise = 1€ net travailleur). Personne ne se choque lorsqu’un gouvernement injecte 100 millions d’euros dans des "invests" pour soutenir le développement des start-ups.

Alors pourquoi ne pas injecter 100 millions d’euros dans une baisse radicale du coût du travail dans les start-ups? Ce sont les mêmes 100 millions, le reste, c’est de la plomberie. C’est le côté radical (et rien d’autre!) qui est intéressant dans cette idée. Au pays des compromis, on a tendance à saupoudrer les moyens dans toutes les directions, et on est parfois déçu des résultats. Alors "what if" on choisissait UN secteur dans lequel la Belgique pourrait devenir numéro 1 mondial? Et "what if" on mettait en place UNE mesure radicale, visant à provoquer des effets tout aussi radicaux? Peu importe qu’il s’agisse d’une Silicon Valley, ou d’une Chocolate Valley, Biotech Valley, ou Smurf Valley. Peu importe le secteur, et peu importe la mesure. Mais pourquoi pas, pour une fois, une approche un peu radicale? Le but de l’Appel des XI est de présenter des idées disruptives, originales, voire impossibles, mais qui font réfléchir "out of the box", débattre, critiquer, remettre en question. Bref, qui donnent à penser. C’est chose faite.