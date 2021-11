Les 5 actions actions préférées de Victor Zwart

Victor Zwart est CEO de Wealtheon. Dans le cadre de la stratégie axée sur la croissance, ses cinq actions préférées sont Sony, Tencent, Givaudan, Sonova et ServiceNow.

1) Sony

Vue en plein écran Sony occupe une place importante dans l’industrie du divertissement. ©EPA-EFE

Sony ne produit pas uniquement des téléviseurs, des appareils photo, des téléphones portables, des produits audio et vidéo, des consoles de jeux vidéo, mais occupe également une place importante dans l’industrie du divertissement, avec la production de film, de musique et ses services associés. Étant donné le besoin structurel de se divertir ressenti par de nombreux consommateurs et l’excellente position de Sony dans le secteur des médias digitaux, nous estimons que l’entreprise représente une excellente opportunité d’investissement dans le secteur des biens de consommation.

2) Tencent

Avec une capitalisation boursière de plus de 515 milliards d’euros, Tencent fait depuis peu partie du top 5 mondial des entreprises liées à la technologie internet, aux côtés de Google, Amazon ou Meta (Facebook). Tencent propose WeChat, qui compte chaque mois des dizaines de millions de nouveaux utilisateurs. Les règlementations chinoises dans le secteur des jeux, de la publicité en ligne, des vidéos et du commerce en ligne affectent Tencent, qui pourrait toutefois en limiter l’impact en adaptant les jeux pour tenir compte des restrictions de temps et d’argent imposées aux jeunes joueurs.

3) Givaudan

Givaudan est un groupe suisse qui produit des arômes et des parfums utilisés dans les aliments, les boissons, les produits de soins personnels et ménagers, et les parfums. L’entreprise génère plus de 40% de ses revenus dans les marchés émergents. La demande est surtout stimulée par l’urbanisation et la hausse du pouvoir d’achat dans ces pays, ainsi que par une tendance en faveur d’une alimentation plus saine sur les marchés développés. Cette tendance devrait encore stimuler les produits contenant des ingrédients fabriqués par Givaudan, y compris les produits naturels, à plus forte valeur ajoutée.

4) Sonova

Vue en plein écran Sonova fait partie des leaders du marché des appareils auditifs. ©REUTERS

Autre société suisse, Sonova fait partie des leaders du marché des appareils auditifs. Son équipe de management a sensiblement élargi ses activités et amélioré la rentabilité de l’entreprise, en partie grâce à des acquisitions. Les perspectives de croissance sont soutenues par le vieillissement de la population, l’augmentation de la richesse dans les pays émergents et le potentiel d’augmentation du taux de pénétration des appareils auditifs auprès des personnes malentendantes. Sonova se différencie de ses concurrents grâce à la notoriété de sa marque et à son important réseau de distribution.

5) ServiceNow