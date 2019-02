Les 5 actions préférées Bart Sebrechts et Rob Siegersma

Bart Sebrechts est "head of investments" chez Merit Capital. Rob Siegersma est gestionnaire de fonds

Boeing

Boeing est le plus gros constructeur d’avions au monde, tant dans le secteur commercial que de la défense. Les résultats du 4e trimestre 2018 sont plus élevés qu’attendu et les perspectives pour 2019 dépassent le consensus. Pour les 20 prochaines années, Boeing s’attend à une demande croissante des compagnies aériennes. Son carnet de commandes de 490 milliards de dollars pour les sept prochaines années limite le risque de baisse du cours de l’action. L’amélioration du processus de production devrait même faire augmenter les marges bénéficiaires du groupe.

Nemetschek

Vue en plein écran Rob Siegersma ©rv

Nemetschek est le leader européen des progiciels pour le secteur de la construction, les architectes et les bureaux d’ingénierie. Ces dernières années, l’entreprise allemande a connu une forte croissance en Europe. Le management s’est fixé comme objectif d’augmenter ses parts de marché à l’international, notamment en apportant plus de flexibilité dans les contrats. Il souhaite également élargir l’offre par le truchement d’acquisitions afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de la clientèle.

Palo Alto Networks

Palo Alto fournit des produits (firewalls) pour la protection des réseaux d’entreprises et services publics. Ces cinq dernières années, les dépenses en firewalls se sont adjugé une part de plus en plus importante (de 45 à 65%) du budget de sécurisation des réseaux. Palo Alto s’attend à une hausse annuelle moyenne de son chiffre d’affaires de 31% pour les trois prochaines années. Le bénéfice par action devrait augmenter de 54% au cours de la même période, ce qui dépasse de loin la moyenne du secteur.

Givaudan

Cette société suisse est le leader mondial (25%) du secteur des arômes et des parfums. Le segment des arômes représente 54% du chiffre d’affaires. Ces produits sont vendus dans les secteurs comme l’alimentation, les boissons et la confiserie. Les 46% restants sont réalisés dans le secteur des parfums: cosmétiques, savons et détergents sont des exemples typiques de produits dont le parfum est important pour attirer les consommateurs. Givaudan est un acteur de premier plan dans ce secteur très concentré. Les Suisses veulent faire mieux que la moyenne du marché en augmentant leur part de marché dans les pays émergents.

Carl Zeiss Meditec

Vue en plein écran Bart Sebrechts ©RV-DOC