Les 5 actions préférées d'Alex Araujo

Alex Araujo est gestionnaire de fonds chez M&G Investments.

Elia System Operator

L'entreprise est connue en tant que propriétaire/exploitant du réseau de transport d'électricité réglementé en Belgique, mais elle est également actionnaire majoritaire du réseau de transmission 50 Hz en Allemagne. Grâce à ses investissements dans l'infrastructure de réseau, Elia est un acteur important de la transition vers une énergie plus verte, car elle favorise le déploiement d'installations d'énergie renouvelable. C’est le cas non seulement en Belgique et en Allemagne, mais également par le biais de ses connexions avec d'autres parties de l'Europe.

Ørsted

Ørsted est le plus grand producteur mondial d'énergie éolienne offshore, la source d'énergie renouvelable qui connaît la croissance la plus rapide. Initialement une société d'État danoise active dans le secteur de l'énergie, y compris dans l'extraction de pétrole et de gaz, Ørsted a depuis cédé sa division en amont pour se concentrer exclusivement sur le déploiement croissant des énergies renouvelables. Nous sommes confiants quant à la capacité de la société à tirer profit des nombreux développements éoliens offshore en Europe, en Asie et en Amérique.

Equinix

Equinix est propriétaire/exploitant de centres de données et bénéficie de la demande structurelle de données à l'échelle mondiale, tirée par le e-commerce, les appareils connectés, les applications en Cloud ou liées à "l’Internet des Objets". La société américaine joue un rôle essentiel dans l'économie numérique et fournit un moyen indirect d'accéder au potentiel de croissance à long terme d'entreprises du secteur de la technologie comme Amazon, dont les business models dépendent des centres de données. Les actifs physiques d'Equinix constituent une barrière importante à l'entrée.

Unite Group

Unite Group est le premier fournisseur de logements étudiants au Royaume-Uni, dont la majorité du stock est destinée aux meilleures universités du pays. L'entreprise bénéficie d'une dynamique de marché favorable avec un nombre record d'étudiants, notamment étrangers. L'enseignement supérieur au Royaume-Uni reste parmi les meilleurs dans les classements mondiaux, et la forte demande de logements de qualité sur un marché où l'offre est insuffisante s'est traduite par de solides progrès opérationnels pour Unite Group.

Ferrovial

Ferrovial détient un parc d'infrastructures de transport de haute qualité et grande longévité, illustrant parfaitement l'intérêt des infrastructures en tant que classe d'actifs. La société est située en Espagne mais le principal contributeur à la trésorerie du groupe est l’autoroute à péage ETR 407 à Toronto, sans doute le meilleur actif d'infrastructure au monde, avec une tarification non réglementée et une concession de 100 ans, dont il reste plus de 80 ans. Ferrovial exploite également les aéroports, dont Heathrow à Londres. Les aéroports cotés en bourse continuent de bénéficier d’une décote importante par rapport aux multiples élevés payés sur le marché privé par les fonds de pension.