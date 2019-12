Les 5 actions préférées d'Alexander Roose

Alexander Roose est Head of active equity sustainable and dividend chez Degroof Petercam.

Croda International

Croda est un producteur de ce que l’on appelle des "spécialités chimiques", utilisées entre autres dans la production d’arômes et de produits de soins corporels, de produits pharmaceutiques, ainsi que dans les processus de production des secteurs chimique (entre autres lubrifiants et composants pour peintures, résines et coatings) et alimentaire (notamment produits phytopharmaceutiques).

La plupart de ces spécialités ont une valeur ajoutée importante (et parfois indispensable) pour le produit fini et un coût relativement bas par rapport au coût de production. Par ailleurs, Croda utilise 75% de matières premières biologiques.

Intercontinental Hotels Group

Intercontinental Hotels Group est la maison mère de plusieurs chaînes hôtelières. Sur la base du nombre de chambres, Intercontinental est le troisième groupe hôtelier le plus important au monde. Il ne possède cependant aucun mur en propre, mais les droits sur les marques. La majeure partie des bénéfices provient d’ailleurs des franchisés qui rétrocèdent un modeste pourcentage de leur chiffre d’affaires. Ce système a généré un modèle opérationnel assez défensif au sein d’une industrie cyclique. De plus, l’entreprise affiche une solide croissance, principalement dans les pays émergents et sans investissement important, ce qui permet de rétribuer généreusement les actionnaires.

Leroy Seafood

Leroy est un important exploitant de fermes salmonicoles, principalement en Norvège et (dans une moindre mesure) en Écosse. Au cours de l’année, il a dû faire face à des problèmes opérationnels, ce qui a fortement pénalisé l’action par rapport à ses concurrents. Nous nous attendons à une amélioration à partir du deuxième trimestre 2020, qui devrait s’ajouter aux perspectives positives pour le secteur, notamment à cause du "déficit en protéines" de la population chinoise (suite aux conséquences désastreuses de la peste porcine).

PTC

PTC est connue pour ses solutions logicielles de CAO 3D et de PLM. Par ailleurs, elle propose une des plates-formes les plus utilisées pour "l’internet des objets" ou Industrie 4.0. Les résultats de plusieurs trimestres 2019 étaient un peu à la traîne et l’entreprise s’est dotée d’un nouveau CFO.

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific est un des leaders mondiaux des équipements pour le secteur biologique et du diagnostic en laboratoire. Des tendances structurelles et mondiales, comme le vieillissement de la population et les soins de santé personnalisés, axés sur la valeur jouent à son avantage. De plus, la Chine a fixé comme priorité le développement d’une industrie pharmaceutique et biotechnologique de premier plan et devra donc beaucoup investir dans des laboratoires. Une partie importante du chiffre d’affaires de Thermo Fisher est récurrente et donc défensive en période de récession. Les barrières d’entrée élevées qui caractérisent le secteur expliquent la rentabilité élevée du groupe.