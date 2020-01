Les 5 actions préférées d'Yves Vaneerdewegh

Jensen-Group

Jensen est un fournisseur de l’industrie des blanchisseries industrielles . L’action est clairement à la traîne par rapport à l’ensemble de la bourse, ce qui peut s’expliquer par la vente d’un gros paquet de titres par un actionnaire. L’actionnaire principal (familial) a profité de cette situation pour s’offrir 100.000 actions supplémentaires en novembre. Jensen profite de l’ augmentation de la demande de solutions moins gourmandes en énergie et en eau ainsi que de la croissance du secteur des soins de santé et de celui des loisirs . C’est ce qui justifie sa place dans les portefeuilles Quest, qui sont axés sur les tendances en croissance. La valorisation est acceptable, avec un ratio cours/bénéfice d’environ 16.

Hexcel

L’entreprise américaine Hexcel produit des matériaux composites . Ces derniers mois, les incertitudes liées à son client Boeing ont mis le cours de l’action quelque peu sous pression. Les matériaux légers produits par Hexcel resteront essentiels pour réduire les émissions dans le secteur aérien. En janvier de cette année, le groupe a annoncé sa fusion avec Woodward , un autre acteur important du secteur aéronautique. Fin 2019, Hexcel occupait la troisième place dans les fonds Quest Cleantech et Quest+, avec une pondération respective de 6,1 et 5,7%.

TKH Group

L’entreprise technologique néerlandaise TKH continue à faire partie de nos actions préférées. En juin, elle a relevé ses objectifs à long terme de rendement sur capitaux investis et de marge d’exploitation à au moins 15% (contre 12-13% auparavant). Le management continue à se montrer positif sur la croissance à venir. Les produits innovants , comme les câbles sous-marins pour parcs éoliens off-shore, l’ éclairage au sol des aéroports et les nouveaux systèmes de construction de pneumatiques , devraient y contribuer.

Au 31 décembre 2019, TKH occupait la quatrième position dans Quest for Growth et Quest+, avec respectivement 3,7 et 5,4% de la valeur nette d’inventaire.