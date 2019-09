Les 5 actions préférées de Bart Baetens

Bart Baetens est CIO de Quaestor.

X-Fab

X-Fab produit des semi-conducteurs analogiques pour compte de tiers. Ses clients sont principalement actifs dans les secteurs industriel, médical et automobile. Suite à la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, les entreprises du secteur automobile sont particulièrement prudentes dans leurs commandes et réduisent leurs stocks. Cependant, dans 90% des cas, X-Fab est le seul producteur de ces semi-conducteurs spécifiques. Lorsque les stocks seront épuisés, de nouvelles commandes devraient affluer, ce qui lui permettra d’augmenter le taux d’occupation des machines et d’engranger de meilleures marges. L’entreprise dispose des capitaux pour faire face au creux de la vague actuel.

Alibaba

L’entreprise technologique chinoise Alibaba est surtout connue comme leader asiatique du commerce en ligne via ses sites locaux Tmall et Taobao ainsi que les sites internationaux Alibaba et AliExpress. En plus du commerce de détail (84% du chiffre d’affaires), le conglomérat est le principal acteur asiatique dans les services de Cloud et est actif dans les médias digitaux et l’industrie cinématographique. Le groupe devrait mettre l’accent sur son internationalisation et la conquête des plus petites villes chinoises. Ces dix prochaines années, le géant de l’internet pourra surfer sur la vague de l’émergence de la classe moyenne chinoise, dont la taille devrait doubler au cours de cette période.

Judges Scientific

Judges Scientific regroupe une quinzaine d’entreprises indépendantes, actives dans la production et la vente de matériel de tests scientifiques pour les universités et centres de recherche. La clientèle du groupe, dont font partie l’université d’Oxford et le CERN, est mondiale. Les entreprises sous-jacentes sont actives dans des marchés de niche où la concurrence est peu présente, ce qui est le garant de marges supérieures à la moyenne. Pour le premier semestre, Judges affiche des résultats supérieurs aux attentes. Sa réserve de liquidités lui permet d’assurer la poursuite de sa croissance externe.

Zynga

Vue en plein écran ©Avalon.red

Grâce au succès de CSR Racing, Zynga Poker et Farmville, Zynga a réussi à s’adjuger une place de choix dans les jeux pour smartphones. L’an dernier, l’entreprise a acquis deux sociétés et les a facilement intégrées. Ces transactions ont permis à Zynga de relever ses attentes pour l’ensemble de l’exercice. Le bilan a été renforcé après l’émission d’une obligation convertible. Au cours des années à venir, l’entreprise souhaite améliorer ses marges par rapport à la moyenne du secteur et disposer ainsi de liquidités pour réaliser d’autres acquisitions.

Solutions 30