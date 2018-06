Les 5 actions préférées de Bart Daenekindt

Bart Daenekindt est gestionnaire de fonds chez KBC Asset MAnagement.

La Doria

La Doria est un des leaders mondiaux dans les conserves de légumes, les jus, les boissons aux fruits et les sauces pour pâtes destinées aux marques de distributeur. L’entreprise augmente sa capacité de production de produits à marge élevée et construit un centre de distribution totalement automatisé. Ces initiatives devraient permettre à l’entreprise de réduire considérablement ses coûts et de se positionner dans la zone basse de la courbe des coûts. Cet ambitieux plan d’investissement pèsera sur les flux de trésorerie des deux prochaines années, mais nous estimons que l’action a été exagérément pénalisée. Son cours est passé de 17 à 11,14 euros et se négocie à un ratio cours/bénéfice de 11 pour l’exercice 2018.

Cineworld

Cineworld est un exploitant britannique de salles de cinéma en Europe et aux États-Unis. Au début de cette année, le groupe a repris la chaîne de cinémas américaine Regal. L’action a été fortement pénalisée, même si les résultats du premier trimestre sont encourageants. Le groupe a par exemple réussi à augmenter son chiffre d’affaires de 10,1%, en particulier grâce aux bons résultats de sa branche américaine. L’action se négocie à 13 fois les bénéfices, contre 29 pour l’action Kinepolis (il est vrai, propriétaire de ses murs).

Fugro

Après des années de réduction des investissements dans le but de préserver des cash flows positifs, les entreprises pétrolières retrouvent le chemin d’importants projets d’investissement destinés à maintenir les niveaux de production de pétrole. Une des entreprises bien positionnées pour en profiter est Fugro. Ce groupe néerlandais est spécialisé dans la collecte et l’analyse de données sismiques. Suite à une forte hausse du nombre de commandes, nous nous attendons à une nette amélioration des marges d’exploitation et à un retour dans le vert après trois années difficiles.

Eurofins Scientific

Eurofins Scientific est une entreprise française active dans les analyses de produit, en particulier dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique. Aux Etats-Unis, ce marché est encore très fragmenté et depuis plusieurs années, Eurofins Scientific mise sur la croissance externe. Suite à sa croissance et à la bonne santé affichée par les sociétés acquises, l’action se négocie à des valorisations historiquement très élevées. Mais depuis le début de l’année, l’entreprise a cédé pas mal de terrain et le cours de l’action est passé de 540 à 453 euros. Nous considérons ce recul comme une opportunité d’achat.

RIB Software