Les 5 actions préférées de Dirk Peeters

Dirk Peeters est analyste financier chez Leleux Associated Brokers.

Delivery Hero

Delivery Hero est le leader du marché des commandes en ligne et de la livraison de repas. L’entreprise est active dans 41 pays et occupe la première place dans 33 d’entre eux. Fin 2018, plus de 290.000 restaurants dans plus de 4.000 villes collaboraient avec Delivery Hero. Aujourd’hui, l’entreprise n’est pas rentable, mais selon le consensus, elle pourrait atteindre son point d’équilibre à partir de 2021. Delivery Hero a vendu ses activités en Allemagne à Takeaway.com dont elle détient aujourd’hui 15,5% du capital. Cette opération permet à Delivery Hero de profiter de la croissance et de la création de valeur de Takeaway.com.

Nokia

Nokia est un des leaders mondiaux dans la conception de technologies pour un "monde connecté". Cela se traduit par une position de leadership dans la 4G, une deuxième place dans les routeurs EDGE et une troisième place dans les services. Les incertitudes quant au sort de Huawei créent des opportunités pour Nokia. Les entreprises qui souhaitent investir dans la 5G en Europe n’auront pas d’autre choix que de s’adresser à Nokia ou Ericsson. La valorisation de Nokia par rapport à ses concurrents est par ailleurs intéressante.

Wereldhave

Wereldhave est une société néerlandaise active dans l’immobilier commercial et plus spécifiquement dans les centres commerciaux du nord-ouest de l’Europe. Ces dernières années, l’entreprise a prouvé qu’elle était capable de résister en cas de faillite de ses locataires et d’augmenter le taux d’occupation. De plus, la valorisation de l’action dispose d’un important potentiel de hausse et offre un rendement du dividende très attrayant. On s’attend à ce que le nouveau CEO, Matthijs Storm, apporte un nouvel élan au groupe.

Ubisoft

Vue en plein écran Dirk Peeters. ©doc

Les principales activités d’Ubisoft sont concentrées sur la production, l’édition et la distribution de jeux vidéo pour les consoles, ordinateurs, smartphones et tablettes, tant sous forme physique que digitale. Le portefeuille de jeux comprend entre autres Rainbow Six (R6) Siege, Space Junkies, The Crew 2, Assassin’s Creed Odyssey, Ghost Record Wildlands, etc. Le cours a été pénalisé après un premier trimestre décevant, mais les perspectives de croissance restent cependant inchangées, alimentées par la forte croissance des utilisateurs actifs uniques.

Logitech