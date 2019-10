Les 5 actions préférées de Dominique Marchese

Dominique Marchese est "Head of Equities et Fund Manager" chez Pure Capital.

Eiffage

Eiffage , le groupe français de construction et de concessions fait toujours partie de nos valeurs favorites. Il profite d’un environnement porteur grâce au dynamisme du génie civil, soutenu notamment par les projets du Grand Paris et la bonne santé financière des collectivités locales. La bonne résistance de la croissance économique porte les activités de construction non résidentielle. Le groupe cherche à diversifier et à allonger son portefeuille de concessions. Sa forte génération de trésorerie permet une amélioration de la situation bilancielle et le financement de l’activité M & A.

Total

Best-in-class dans le segment des grandes valeurs pétrolières intégrées en termes de croissance des volumes de production et de rentabilité, le groupe est devenu numéro 2 mondial dans le GNL, marché attendu en hausse de 5% par an. Total offre une forte génération de free-cash-flows et un haut rendement des dividendes soutenable même dans un environnement de prix du pétrole plus faibles. Le groupe désire augmenter significativement son exposition à l’électricité et aux énergies renouvelables. Dans un contexte géopolitique plus incertain, ses qualités intrinsèques nous semblent peu valorisées.

STMicroelectronics

Leader européen dans le secteur des semi-conducteurs, STMicroelectronics a parfaitement réussi son repositionnement produits et marchés grâce à l’innovation technologique. Son organisation industrielle lui permet de mieux absorber les retournements du cycle (amélioration structurelle de la rentabilité). Ses gains de parts de marché dans des secteurs en forte croissance (industrie, IoT, automobiles, capteurs, smartphones) assurent une bonne visibilité pour les prochains trimestres. Le consensus nous paraît trop faible par rapport aux objectifs à moyen terme du management.

Electronic Arts

Leader mondial dans l’édition de jeux vidéo, une industrie en pleine mutation (digitalisation), Electronic Arts jouit de franchises solides sur de multiples plateformes (FIFA, NHL, Madden NFL, Star Wars, Battlefield,…). Son management affiche ses ambitions dans le secteur des eSports (marché de plusieurs milliards de dollars) et des jeux en ligne. Après une année 2018 volatile et décevante, la prochaine saison de lancements de jeux (Apex Legends dont les deux premières versions ont dépassé les attentes et Star Wars: Jedi Fallen Order) devrait permettre le retour à la croissance.

Michelin