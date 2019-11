Les 5 actions préférées de Geert Campaert

Geert Campaert est gestionnaire chez Dierickx Leys Private Bank.

Check Point Software Technologies

Check Point est une société américaine de logiciels spécialisée dans la cybersécurité (entre autres les "firewalls" et la sécurisation des réseaux), principalement pour les entreprises. Le marché de la sécurité informatique est en croissance et Check Point fait partie des principaux acteurs du secteur. Une part importante de ses revenus est récurrente et ses activités n’exigent pas d’importants investissements. Les marges pourraient continuer à augmenter parallèlement à la croissance du groupe. Au cours actuel de 18 fois les bénéfices attendus pour 2019, nous considérons que l’action est intéressante.

Exor

Exor est le holding de la famille italienne Agnelli. John Elkann, petit-fils de Gianni Agnelli, a pris la tête du groupe en 2004 et a réussi à afficher un beau palmarès tout en transformant radicalement le holding. Avec l’annonce récente du projet de fusion de FiatChrysler avec PSA, Elkann réussit un nouveau coup de maître et, suite à cette transaction, Exor devrait empocher un dividende exceptionnel de plus de 1,6 milliard d’euros. La valorisation actuelle affiche toujours une décote supérieure à 20%, ce qui est exagéré pour un holding de cette qualité.

Capri Holdings

Capri Holdings est le nouveau nom de la maison de couture Michael Kors. Ce changement de nom intervient après la mise en place d’une nouvelle stratégie visant à transformer la maison en un groupe de luxe plus large détenant plusieurs marques, à l’image de LVMH et de Kering. Dans cette optique, Capri Holdings vient de racheter les marques Choo et Versace. La ligne Michael Kors vient de traverser une période difficile, résultat d’une croissance trop rapide et quelque peu chaotique. Après une restructuration, elle semble prête pour une nouvelle période de croissance. Avec une valorisation de 7 fois le bénéfice attendu pour 2019, nous estimons que l’action est sous-évaluée.

Berkshire Hathaway

Vue en plein écran Warren Buffett investira tôt ou tard ses capitaux, soit pour racheter ses propres actions, soit pour réaliser une ou plusieurs acquisitions importantes. ©AFP

Berkshire Hathaway , le conglomérat de Warren Buffett comprend plusieurs excellentes compagnies d’assurance, une série d’entreprises intéressantes axées sur les États-Unis, un important portefeuille d’actions et des réserves de liquidités de 128 milliards de dollars. Nous pensons que les bénéfices des compagnies d’assurance et des autres entreprises devraient continuer à augmenter ces prochaines années, et que Buffett investira tôt ou tard ses capitaux, soit pour racheter ses propres actions, soit pour réaliser une ou plusieurs acquisitions importantes. Il s’agit d’une action de qualité dont la valorisation n’est pas élevée si l’on tient compte de son historique.

SS&C Technologies