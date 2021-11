Les 5 actions préférées de Geert Campaert

Geert Campaert est gestionnaire chez Dierickx Leys Private Bank. Ses cinq actions préférées sont Exor, Moody's, Alphabet, Microsoft et Activision Blizzard.

1) Exor

Exor est le holding de la famille Agnelli, fondatrice du constructeur automobile Fiat. Ces dernières années, les activités ont été profondément restructurées, en mettant un terme aux activités cycliques du groupe et en se focalisant davantage sur le secteur du luxe. La récente cession de participations du groupe dans le réassureur PartnerRe à Covéa devrait lui permettre d'engranger près de huit milliards d'euros et d'envisager de nouvelles acquisitions. Il est possible qu'Exor utilise une partie de ces capitaux pour le rachat d'actions propres, car l'action se négocie encore avec une décote de 40%.

Vue en plein écran Moody's est une des plus grandes agences de notation au monde. ©EPA

2) Moody's

Moody's est une des plus grandes agences de notation au monde. Elle forme un oligopole avec ses concurrentes S&P et Fitch. Ces dernières années, le trio a affiché un parcours sans faute, grâce notamment à la hausse de l'endettement mondial, qui a véritablement dopé la demande des services de Moody's. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive au cours des prochaines années et que Moody's continue à se développer au même rythme.

3) Alphabet

Alphabet , la maison mère de Google, tire la majeure partie de ses revenus des publicités publiées sur le moteur de recherche Google et des plateformes publicitaires Adsense et Adwords. Grâce à sa position dominante dans le secteur de la publicité en ligne, Alphabet affiche depuis des années une croissance à deux chiffres. Par ailleurs, les filiales comme Google Play et les activités liées au cloud affichent également une forte croissance, ce qui permet à Alphabet d'espérer afficher des bénéfices en hausse au cours des prochaines années.

4) Microsoft

Le groupe Microsoft est surtout connu via Microsoft Windows et via le progiciel Office, qui équipent la grande majorité des PC et ordinateurs portables dans le monde entier. Ces activités permettent au groupe d'engranger des résultats récurrents et en hausse régulière. Par ailleurs, Microsoft mise aussi beaucoup depuis quelques années sur ses activités liées au cloud, Azure, dont elle est le plus grand acteur après Amazon. Nous nous attendons à ce que Microsoft continue à afficher de bons résultats, grâce notamment à sa solide position dans différents secteurs du marché.

Vue en plein écran Activision Blizzard produit des jeux vidéo à succès, comme la série Call of Duty. ©REUTERS

5) Activision Blizzard