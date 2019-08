Les 5 actions préférées de Guy Sips

Guy Sips est executive director research chez KBC Securities.

Lyxor MSCI EMU Small Cap ETF

Certes, nous préférons investir dans des actions individuelles, mais nous sommes surtout convaincus que les small & midcaps superformeront les large caps à long terme. Si leur surperformance a été limitée au cours des 18 derniers mois, les petites et moyennes capitalisations ont affiché depuis 2000 un return moyen supérieur de 7% à celui des grandes capitalisations (et cela tant en Europe qu’en Belgique). Les investisseurs chevronnés peuvent jouer le spread (donc indépendamment de l’évolution du marché) en misant un montant équivalent sur le Lyxor Euro Stoxx 50 Inverse ETF.

Agfa

Agfa aspire à limiter le recul de son business traditionnel et à doper ses moteurs de croissance. Le succès de son activité HealthCare IT doit inspirer ses autres secteurs. Nous saluons aussi la décision d’Agfa de loger une partie des activités HealthCare IT dans une entité juridique séparée. Selon nous, cette dernière peut rapporter de 450 à 500 millions d’euros. Malgré les énormes provisions constituées pour les pensions (héritage du passé), nous arrivons à une somme des parties (l’entité à céder des activités Healthcare IT, plus la partie qui subsiste, plus le business traditionnel, moins les dettes) de 728 millions d’euros, soit 4,3 euros par action.

Jensen-Group

Jensen-Group est une entreprise active dans le marché de niche des installations de lavage industriel. Au niveau mondial, elle n’a qu’un seul grand concurrent, le groupe allemand Kannegieser. À elles deux, elles possèdent la moitié de ce marché en croissance. La sous-traitance du lavage (principalement du linge de lit) est une tendance à long terme. Nous partons tous plus souvent en voyage et serons toujours plus nombreux à passer nos vieux jours dans des maisons de repos. Autres facteurs de soutien structurels: le renchérissement des coûts liés à l’eau, à l’énergie, à la main-d’œuvre, etc. Tout plaide donc pour le recours à des installations de lavage industrielles et écologiques (cleantech).

Kinepolis Group

2018 n’avait pas été un blockbuster dans les annales de Kinepolis. En cause, outre l’été torride, la participation de la Belgique et de la France à la phase finale de la Coupe du monde de football. Nous tablons sur une amélioration des performances de Kinepolis tant sur le plan commercial qu’au niveau opérationnel. Le rachat de Landmark au Canada est une occasion unique pour le groupe de s’étendre sur un continent prometteur. Élargir son périmètre d’activité à un nouveau continent accroît la diversification géographique et offre de nouvelles possibilités de croissance à travers des rachats et de nouvelles infrastructures.

Melexis