Les 5 actions préférées de Harald Berres

Harald Berres est senior portfolio manager chez Ethenea.

Associated British Foods

Associated British Foods gère deux business models différents. La moitié du chiffre d’affaires est réalisée via le secteur agro-alimentaire et l’autre moitié via le commerce de détail. Sa division alimentaire est en concurrence avec des sociétés telles que Nestlé et Unilever, tandis que son activité de détail (Primark) rivalise, entre autres, avec H&M et Inditex. Grâce à son positionnement important au sein de deux secteurs défensifs, mais en croissance, l’action possède un certain charme. Les discussions autour du Brexit ayant détourné l’attention des investisseurs ces derniers mois, le titre offre actuellement un niveau d’entrée favorable.

Inditex

Certaines marques de mode les plus célèbres au monde, telles que Zara ou Massimo Dutti, appartiennent au groupe textile espagnol Inditex. Fondée en 1975, Inditex a connu une croissance constante pour devenir la plus grande entreprise textile au monde en termes de valeur boursière. Les 7.500 magasins que compte la société dans le monde génèrent un chiffre d’affaires total de plus de 26 milliards d’euros. Inditex est réputé tant pour sa logistique que pour son sens aigu des tendances de la mode. Grâce à un système de pointe, Inditex peut approvisionner ses magasins en nouvelles marchandises plus rapidement que ses concurrents et peut donc réagir de manière plus flexible aux changements à court terme dans la demande. La consolidation actuelle rend le titre intéressant pour les investisseurs.

Demant

Fondée en 1904 par Hans Demant, la société danoise est l’un des principaux fabricants d’appareils auditifs au monde. La famille fondatrice détient encore aujourd’hui, par le biais de la Fondation Demant, une participation majoritaire (d’environ 60%) dans l’entreprise. Avec plus de 14.000 collaborateurs répartis dans plus de 30 pays, Demant réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 2 milliards d’euros avec des marges très attractives. Comme Demant opère au sein d’un marché de niche à forte croissance, une nouvelle hausse du cours de l’action n’est probablement qu’une question de temps. Nous voyons ici beaucoup de potentiel.

Amgen

Amgen est l’un des pionniers dans le segment naissant des actions de biotechnologie. L’introduction en bourse a eu lieu au milieu des années 1980 et depuis lors, l’action n’a connu qu’une seule direction: la hausse. Après le millénaire et la bulle technologique légendaire, Amgen s’est consolidée durant plus de 10 ans et à partir de 2011, elle a à nouveau décollé. Malgré les hausses de cours de ces dernières années, Amgen est valorisée à un niveau attractif et présente un potentiel de progression considérable. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons décidé l’achat de ce titre.

Cisco Systems

