Les 5 actions préférées de Jan Avonts

Teleperformance est le plus grand acteur au monde sur le marché des services après-vente du secteur des télécoms. Vu la tendance des multinationales à sous-traiter de plus en plus de services à des spécialistes, le chiffre d’affaires de Teleperformance affiche une hausse sensible. Ces dernières années, de nouveaux services sont venus s’ajouter suite à des acquisitions, comme le traitement de demandes de visas, des services de traduction en ligne et des conseils sur la base d’analyses de données. Ces services génèrent à la fois des marges plus élevées et une diversification bienvenue en termes de clientèle et des liquidités supplémentaires permettant au groupe de poursuivre sa croissance externe.