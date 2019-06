Les 5 actions préférées de Marie Lannoy

Marie Lannoy est gestionnaire de fonds chez KBC Asset Management.

Soitec

Soitec conçoit de la microélectronique innovante utilisée dans la production de semi-conducteurs. Ses puces révolutionnaires se caractérisent par une solide performance combinée à une faible consommation d’énergie, ce qui lui a permis de gagner des parts de marché dans ce segment. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 444 millions d’euros (+ 42% par rapport à l’année complète 2018) et détient une part de marché de 70% dans les wafers SOI (silicon-on-insulator). La valorisation actuelle de 18 x EV/Ebitda et un ratio P/E 2020 et 2021 de 22 constituent une opportunité d’achat.

LVMH

Vue en plein écran ©AFP

Ces derniers mois, le groupe spécialisé dans le luxe LVMH a surpris les analystes et les investisseurs par sa forte croissance et ses excellents résultats. Grâce à la décentralisation de l’organisation, chaque division conserve son esprit d’entreprise. La diversification géographique du groupe et de son portefeuille de produits permet de réduire au minimum l’impact de la guerre commerciale qui oppose la Chine et les Etats-Unis. LVMH continue à miser sur sa croissance. Il vient de lancer la marque Fenty avec la chanteuse, mannequin et femme d'affaires Rihanna.

Walt Disney

Walt Disney est le plus grand groupe mondial de divertissement et de médias. L’entreprise dispose d’un pipeline de projets intéressants, dont le lancement de son service de streaming Disney + et la suite (très attendue) du blockbuster "Reine des Neiges". Par ailleurs, les résultats du deuxième trimestre ont dépassé les attentes, notamment grâce aux activités de base du groupe. La récente acquisition de 21st Century Fox devrait lui permettre d’accélérer sa croissance.

Interpump

Interpump produit des pompes hydrauliques et du matériel de nettoyage. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros et affiche une marge ebitda de plus de 20%. Elle fait partie des leaders mondiaux dans le marché de niche des nettoyeurs à haute pression et investit en permanence dans l’innovation. Le groupe assure sa croissance grâce au développement de nouveaux produits, tandis que sa politique active en matière de M&A (fusions & acquisitions) renforce sa position concurrentielle et assure la croissance du bénéfice par action. L’endettement du groupe est inférieur à 1 x l’ebitda.

Thermo Fisher