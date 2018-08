Les 5 actions préférées de Patrick Nollet

Fagron

HelloFresh

HelloFresh, spécialisée dans la livraison à domicile de boîtes-repas, n’a été créée qu’en 2011. En novembre 2017, elle a été introduite en Bourse au prix de 10,25 euros par action. Le cours a récemment essuyé un coup dur suite à des prévisions alarmistes. HelloFresh compte près de 2 millions de clients dans 10 pay s, dont près de la moitié aux USA. Actuellement, l’entreprise affiche une croissance de près de 50%. Le cours est très volatil (risque élevé!) et la concurrence n’est pas en reste. Rocket Internet, le holding qui détient notamment des participations dans Zalando, Delivery Hero et Home24, est également actionnaire de HelloFresh à hauteur de 24,36%. Un pur investissement dans l’idée et le concept.

Smartphoto

Un autre acteur internet est le groupe spécialisé en photos de Wetteren, Smartphoto. L’entreprise, née des cendres de Spector, affiche aujourd’hui un bilan sain, a enregistré l’an dernier un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros et est rentable. Elle se concentre sur les produits à marge élevée (par exemple les livres de photos). Nous pensons qu’il n’est pas exclu que l’entreprise réalise un bénéfice de 5 millions d’euros. Cela signifie que l’action pourrait se négocier à à peine plus de 10 fois les bénéfices . Si vous décidez d’acheter l’action, fixez des limites, car il s’agit d’une très "petite" action. Seules 4 millions d’actions sont en circulation, dont la moitié sont détenues par de grands actionnaires dont Marc Coucke.

Cofinimmo

Cela ne fait jamais de tort d’intégrer des actions "sûres" – pour autant qu’elles existent – au sein d’un portefeuille. C’est possible via Cofinimmo. Les résultats semestriels de la SIR ne recèlent aucune surprise et les estimations – soit un dividende brut de 5,5 euros par action et un résultat courant de 6,51 euros par action – ont été confirmées. Le groupe a réalisé d’importants investissements dans des maisons de soins, ce qui porte à 49% la part de ce secteur dans le portefeuille du groupe. Certains rêvent tout haut que Cofinimmo augmente son objectif de 50% à 60%, ce qui ferait baisser le précompte mobilier à 15%. Nous n’en sommes pas encore là, même s’il faut reconnaître que cet élément pourrait soutenir le cours.