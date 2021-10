Les 5 actions préférées de Raphael Ursi

Raphael Ursi est directeur général d'Invest4Growth. Ses cinq actions préférées sont Air Liquide, Saint-Gobain, PayPal, Signify et Li Ning.

1) Air Liquide

Ce spécialiste mondial des gaz industriels a réalisé de bons résultats au cours du premier semestre, en hausse par rapport à 2019. Le bénéfice net a augmenté de 14,9% pour atteindre 1,2 milliard d’euros et le cash-flow du groupe a atteint 23% du chiffre d’affaires. Air Liquide est très bien placé pour profiter de la transition énergétique et a confirmé qu’il voyait de nombreuses opportunités d’investissement, entre autres dans l’hydrogène vert, sur lequel l’Europe souhaite miser fortement. Air Liquide est aussi une entreprise structurellement en croissance et qui affiche une belle rentabilité.

Vue en plein écran Air Liquide est très bien placé pour profiter de la transition énergétique. ©REUTERS

2) Saint-Gobain

Saint-Gobain , l’un des leaders du marché des matériaux de construction, a annoncé la semaine dernière son nouveau plan stratégique "Grow & Impact", où il indique viser une croissance organique de 3 à 5% par an entre 2021 et 2025. Vu que le secteur de la construction représente 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, Saint-Gobain est bien positionné pour profiter de la tendance à construire des bâtiments passifs. Bien que le cours de l’action ait beaucoup augmenté cette année, son ratio cours/bénéfice de 12 ne tient pas assez compte des perspectives de croissance et de rentabilité.

3) PayPal

PayPal est devenu un acteur dominant des paiements digitaux et a franchi cet été le cap des 400 millions de comptes. Les clients existants utilisent aussi de plus en plus PayPal, ce qui permet au chiffre d’affaires d’afficher une croissance de 20%. Grâce au déploiement de nouveaux services, le potentiel de croissance de PayPal reste important. La santé financière du groupe est tout aussi éclatante, avec près de 20 milliards de dollars de liquidités et moins de 9 milliards de dettes. Enfin, PayPal ambitionne de réaliser un free cash-flow de 40 milliards de dollars durant les cinq prochaines années.

4) Signify

Leader du marché mondial de l’éclairage LED, Signify est considéré comme une entreprise cyclique, mais devrait connaître une croissance durable à long terme. L’éclairage intelligent et connecté bénéficie de la tendance vers plus de durabilité, tandis que le nombre de ses applications ne cesse d’augmenter, avec la désinfection via la lumière UVC ou les applications en agriculture. Suite à la pandémie, certains problèmes de la chaîne d’approvisionnement continuent à entraver la bonne marche de l’entreprise, qui a tout de même obtenu d’excellents résultats au cours des six premiers mois de l’année.

5) Li Ning

Vue en plein écran Li Ning bénéficie du statut de star dans son pays, ce dont profite son entreprise. ©REUTERS

Li Ning est un fabricant chinois d’articles de sport créé en 1990 par Li Ning "himself", un athlète qui a fait fureur en 1984 en remportant six médailles olympiques.