Les 5 actions préférées de Riet Vliegen

Riet Vliegen (Leo Stevens) nous parle de ses cinq actions préférées, parmi lesquelles Umicore et Melexis.

SAP

SAP a énormément investi dans l’extension de son offre en tant que leader mondial des logiciels ERP. Depuis le lancement de la nouvelle plate-forme de logiciels S/4 HANA, SAP a renoué avec la croissance grâce à de belles avancées dans la vente de "Software as a Service" dans le cloud (SaaS). Le glissement vers le "cloud computing" a d’abord provoqué une baisse (temporaire) des marges bénéficiaires. Cette année, elles n’ont que très légèrement augmenté, mais cette tendance positive devrait se poursuivre. Au même moment, la part des revenus récurrents augmente pour représenter aujourd’hui 68% du chiffre d’affaires total. Elle ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin.

Umicore

Même après l’avertissement sur bénéfices déguisé de novembre dernier, l’avenir d’Umicore pour les prochaines années en fait rêver plus d’un. L’entreprise tire parti de deux mégatendances issues du changement de carburant dans le secteur automobile. D’un côté, grâce au renforcement des normes d’émissions pour les moteurs à explosion, la taille du marché mondial des catalyseurs devrait doubler au cours des prochaines années. D’autre part, dans le segment des moteurs électriques, le marché des cathodes est à la veille d’une percée majeure et, dans ce domaine, Umicore jouit d’un avantage concurrentiel sur le plan de la technologie et de la production de cathodes.

Melexis

Suite à la baisse des prévisions de croissance – dont la durée et l’importance sont incertaines – l’action Melexis a subi une correction. À long terme, les facteurs de croissance de Melexis sont cependant clairs et n’ont pas changé: réduction des émissions, réduction du nombre d’accidents et amélioration du confort de conduite se traduisent par une augmentation de la technologie embarquée. Melexis est très bien positionnée pour gagner des parts de marché dans certaines niches stratégiques et ce, dans un marché en forte croissance. De plus, Melexis affiche des marges bénéficiaires plus élevées que celles de ses concurrents.

Stryker

La société américaine Stryker est un acteur mondial du secteur des instruments chirurgicaux, lits d’hôpitaux, appareils dentaires et équipements pour ambulances. Stryker se différencie également dans le domaine des prothèses orthopédiques pour les genoux, les hanches et le dos. Grâce à son avance technologique, Stryker est aujourd’hui n°3 de son marché et la seule entreprise à croître plus vite que le marché des implants et prothèses orthopédiques. Enfin, Stryker s’est adjugé une place de choix sur le marché de la neurochirurgie. La famille du fondateur et l’ancien CEO détiennent encore ensemble plus de 15% des actions.

L&G Cybersecurity UCITS ETF