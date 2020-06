Les 5 actions préférées de Rik Dhoest

1) ASM International

L’entreprise construit une usine à Singapour pour répondre à la demande future. Cette demande devrait rester soutenue grâce au développement d’applications comme la 5G, l’intelligence artificielle, le Cloud Computing, les centres de données, le gaming et les voitures autonomes. Le carnet de commandes de l’entreprise est bien rempli , elle rachète régulièrement ses propres actions et distribue un dividende . La valorisation de l’action à 17,5 fois les bénéfices estimés pour 2020 reste attrayante .

2) Tubize

3) Corbion

Corbion produit des ingrédients alimentaires et biochimiques durables . Les activités clés du groupe génèrent des flux de trésorerie abondants et stables . Par ailleurs, Corbion est également actif dans des segments de niche comme le plastique biodégradable et des ingrédients alimentaires à base d’algues . Ces activités restent pour l’instant limitées et ne sont pas encore rentables , mais devraient à long terme jouer le rôle de moteur de croissance pour le groupe.

4) Telenet

Connue en tant que fournisseur de télévision câblée analogique et digitale, d’internet à haut débit et de téléphonie fixe et mobile à Bruxelles et en Flandre, Telenet a démarré l’année sur les chapeaux de roues. Les incertitudes (jusqu’à tout récemment) en matière de prix de gros pour l’accès aux réseaux de Telenet et l’échec de la tentative de rachat de VOO, pèsent exagérément sur le cours de l’action.