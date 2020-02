Les 5 actions préférées de Rob Siegersma

Rob Siegersma est gestionnaire de fonds chez Merit Capital. Ses cinq actions préférées sont ASML, Euronext, Orsted, Adobe et Globant.

ASML

Les systèmes photolithographiques d’ASML sont indispensables dans le processus de production de semi-conducteurs. ASML est le leader du marché et jouit même d’un monopole grâce à ses systèmes lithographiques "extrême ultraviolet" (ou EUV). L’entreprise compte parmi ses clients de grands producteurs comme Intel, Samsung et TSMC. La demande de puces électroniques de plus en plus puissantes ne cesse d’augmenter à cause des évolutions structurelles comme la 5G, l’intelligence artificielle, l’Internet des Objets, et le Cloud Computing. ASML s’attend à ce que 75% des systèmes fonctionnent avec l’UVE d’ici 2025. La maintenance des machines installées et les services connexes assurent au groupe des revenus réguliers et en hausse. ASML enregistre une marge très confortable de 46% et a récemment annoncé une hausse de son dividende et un programme de rachat d’actions propres de 6 milliards d’euros pour la période 2020-2022.

Euronext

Plus de 1.200 entreprises sont cotées sur les bourses d’Euronext en Belgique, aux Pays-Bas, en France, au Portugal, en Irlande, en Norvège et au Royaume-Uni. Euronext , qui détient une part de marché de 69% du négoce des actions européennes, est le leader mondial de la cotation d’obligations et de fonds d’investissement. Les données de marché et les indices représentent un flux croissant de revenus réguliers. De plus en plus de clients devraient opter pour la nouvelle plate-forme de trading Optiq qui combine vitesse élevée et excellente stabilité. La reprise d’Oslo Bors en juillet 2019 devrait contribuer à la croissance d’Euronext au cours des prochaines années.

Orsted

La société danoise Orsted est le plus grand exploitant de parcs éoliens off-shore au monde. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, le Danemark et les Pays-Bas prévoient d’élargir sensiblement leur capacité. Orsted s’attend ce que la capacité en Europe passe de 5,6 à 9,5 gigawatts en 2022. Grâce aux acquisitions réalisées en 2018 et aux contrats remportés sur la côte est américaine, Orsted pourrait décupler sa capacité actuelle au cours des 10 prochaines années. Orsted a également lancé ses premiers projets à Taiwan, au Japon, et en Corée du Sud et s’attend à une forte croissance de ses activités. Les fonds et trackers qui misent sur les changements climatiques et la transition énergétique reprendront sans nul doute Orsted en portefeuille.

Adobe

Adobe Systems est le leader du marché des logiciels pour la conception et la publication de contenus pour l’impression, internet, les mobiles et autres plates-formes. Acrobat, Photoshop et Illustrator sont utilisés partout dans le monde par les professionnels du marketing digital et des médias. Grâce à une stratégie de ventes croisées réussie, 90% des clients achètent trois produits ou plus. Adobe a récemment conquis de nouveaux clients importants comme Facebook, Walmart, CBS Interactive, Marks & Spencer, Intel et Verizon. Sa grande force se situe dans la hausse constante de ses revenus récurrents. Pour 2020 et 2021 également, on s’attend à une hausse de 20%, ce qui permettra également de racheter des actions propres à hauteur de 5 milliards de dollars.

Globant