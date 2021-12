Les 5 actions préférées de Roland Van der Elst

Roland Van der Elst est professeur émérite et spécialiste de la bourse. Ses cinq actions préférées sont Ageas, bpost, Etex, Prosus et Tubize.

1) Ageas

En 2021, les difficultés qu’a connues la Chine n’ont pas aidé le groupe d’assurances. Avec un cours avoisinant les 44 euros, Ageas a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre sa valeur intrinsèque de 60 euros. Avec un ratio cours/bénéfice de 10 et un rendement net du dividende en hausse de 4% par an, le plan stratégique à trois ans du nouveau CEO est plutôt rassurant pour la poursuite du développement de cet assureur international axé sur l’Asie. Les achats chinois d’actions Ageas renforcent notre confiance. Et l’ancrage belge pourrait resurgir et faire grimper le cours de l’action.

Vue en plein écran La fusion de la distribution du courrier et celle des colis permet à bpost de réaliser d’importantes économies. ©SISKA VANDECASTEELE

2) bpost

La nomination d’un nouveau CEO et d’une nouvelle présidente fait souffler un vent nouveau sur bpost . La fusion de la distribution du courrier et celle des colis permet au groupe de réaliser d’importantes économies. Cette année, le rush de fin d’année devrait mieux se passer que l’an dernier. La réalisation du potentiel de rentabilité et des synergies de la filiale américaine Radial commence à prendre forme. Le cours de bpost est cependant à la traîne par rapport à PostNL et à Deutsche Post. Le groupe était apprécié pour son dividende. Le ratio cours/bénéfice de 7 attire désormais l’attention.

3) Etex

Nous réitérons notre confiance dans Etex , ce groupe international de matériaux de construction, coté sur le marché hebdomadaire Euronext Expert (ventes aux enchères) du mardi à 11h30. Plus de 11.000 travailleurs, 110 sites de production, actifs dans 42 pays. À un cours d’environ 18 euros, vous payez à peine la valeur comptable de ce spécialiste en technologies et solutions de constructions légères et modulaires. Les résultats du premier semestre étaient fantastiques. Le dividende peut augmenter chaque année de 10% sans mettre en danger la croissance du groupe.

Vue en plein écran Avec sa position importante dans le Chinois Tencent, Prosus est la plus grande action internet sur le marché européen. ©REUTERS

4) Prosus

Au début de l’an dernier, le cours de Prosus est passé de 84 à 100! Avec sa position importante dans le Chinois Tencent, il s’agit de la plus grande action internet sur le marché européen. Prosus a connu une année difficile à cause du resserrement des règles de contrôle en Chine, mais on peut s’attendre à une normalisation de la situation dans ce pays. Le groupe investit aussi beaucoup en dehors de la Chine, dans le secteur de la santé, des réseaux sociaux, des voitures électriques, de la livraison de repas, etc. À 70 euros, l’action est nettement sous-évaluée (valeur intrinsèque: 125 euros).

Lire aussi Les déboires de Tencent pèsent sur Prosus

5) Tubize

Le groupe de biopharmacie UCB annonce régulièrement de bonnes nouvelles et se négocie à un ratio cours/bénéfices de 18. Pour y investir, le monoholding familial Tubize qui détient 35% de son capital constitue une bonne alternative. À 85 euros l’action, contre environ 100 euros pour UCB, Tubize offre en effet une belle décote. Les analystes financiers ont fixé pour UCB un objectif de cours de 125 à 130 euros. L’action Tubize, dont se détournent les institutionnels en raison de sa faible liquidité, permet donc aux investisseurs privés d’acheter UCB avec un ratio cours/bénéfices ramené à 10.