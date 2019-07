Les 5 actions préférées de Rudy De Groodt

Sanofi est une société pharmaceutique française d’envergure mondiale, active dans les vaccins, les médicaments OTC, ainsi que les traitements et médicaments sur prescription. Elle se focalise de plus en plus sur les maladies rares et les médicaments innovants (via Regeneron/acquisition d’Ablynx et de Bioverativ). Après trois années décevantes, nous nous attendons à une reprise de la croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices, grâce à des médicaments spécialisés à marge élevée et aux réductions de coûts. Le nouveau management se montre ambitieux et le bilan est très solide. La valorisation est beaucoup trop basse et l’action génère un beau rendement du dividende (+/-4%).