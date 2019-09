Les 5 actions préférées de Stefan De Beukelaer

Johnson & Johnson

Colruyt

Colruyt tire principalement ses bénéfices du secteur de la distribution alimentaire. Après le recul de la rentabilité dû à la concurrence et aux investissements dans de nouvelles formules de distribution (Okay, Bio-planet, Collect & Go), le marché s’attendait à d’autres baisses. Mais la part de marché de Colruyt n’a pas reculé en 2019 . L’intégration de Delhaize au sein d’Ahold a eu peu d’impact sur la concurrence en Belgique. Nous nous attendons à ce que les nouvelles initiatives stabilisent les marges. De plus, le rachat d’actions propres protège le cours contre toute baisse importante.

VGP

Ces dernières années, les Sociétés Immobilières Réglementées (SIR) comme WDP et Montea ont affiché d’excellents résultats. Au vu de leur valorisation élevée, nous nous tournons également vers d’autres acteurs du secteur, dont le promoteur VGP , qui dispose d’un important réservoir de terrains (supérieur à 6 millions de m²) qu’il pourra exploiter grâce à sa coentreprise avec Allianz . Suite à l’urbanisation croissante et au développement du commerce en ligne, les carnets de commande sont remplis pour les 18 prochains mois. L’action offre encore un rendement du dividende brut attendu de 3,2%.

Saint-Gobain

L’entreprise est active dans la production et la commercialisation de matériaux de construction dans 64 pays. Saint-Gobain fournit également différents types de vitrages pour le secteur de la construction et l’industrie automobile. En 2018, le cours de l’action a fortement reculé à cause de la crainte d’un ralentissement économique mondial. Malgré des résultats plus qu’honorables, le cours de l’action ne s’est pas encore repris et recèle donc encore un beau potentiel de hausse. Si les pouvoirs publics se lancent dans des projets d’infrastructure, l’entreprise pourrait bénéficier d’un coup de pouce supplémentaire. Enfin, l’action affiche un beau rendement brut du dividende de 3,8%.