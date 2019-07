Les 5 actions préférées de Sylvie Séjournet

Sylvie Séjournet est gérante du fonds pictet digital.

Baidu

Baidu , considéré comme le "Google chinois", est une société technologique chinoise spécialisée dans les services et produits Internet ainsi que l’intelligence artificielle. Classé deuxième annonceur avec une part de marché de 21%, Baidu poursuit son incroyable poussée de croissance et continue à gagner du terrain grâce à des applications vidéo telles que Haokan ou Quamin. Ces produits offrent de nouvelles opportunités publicitaires intéressantes et créent, selon nous, des opportunités qui permettront à Baidu de dépasser la croissance attendue par le marché.

Rogers Communication

Avec une part de marché de 34%, Rogers Communication est le plus important opérateur de téléphonie mobile au Canada. Le marché canadien des télécoms est très stable et en croissance constante. Le taux de pénétration du mobile (nombre de téléphones mobiles/population) n’est actuellement que de 87% mais pourrait atteindre 120% dans les années à venir, comme aux Etats-Unis. Rogers profitera d’une grande partie de cette croissance au cours des cinq prochaines années. Cela pourrait générer des revenus supplémentaires de plus de 2 milliards de CAD, l’un des taux de croissance les plus élevés du secteur. Les valorisations actuelles sont attrayantes.

AT&T

Vue en plein écran ©Bloomberg

AT&T est l’un des principaux opérateurs de télécommunications aux États-Unis avec 135 millions d’abonnés mobiles. Grâce à l’acquisition de Time Warner et HBO, AT&T a été le premier groupe de communication à avoir réuni les médias et les télécommunications. Cette large gamme de services permet à l’entreprise d’augmenter significativement le revenu moyen par utilisateur. Le développement des contenus médias et des nouvelles plates-formes de distribution, ainsi que l’introduction de la 5G offrent d’excellentes opportunités de générer de nouveaux revenus tout en réduisant le taux d’endettement. La valorisation de l’action reste attractive.

Facebook

Facebook , le leader mondial incontesté des réseaux sociaux offre un rapport risque/rendement attractif grâce à sa faible valorisation actuelle. Le potentiel de croissance à long terme reste important, grâce à une part encore faible de la publicité en ligne par rapport à l’industrie publicitaire globale (inférieure à 10%) et aux nouveaux projets prometteurs tels que les achats sur Instagram. Avec Facebook Messenger et WhatsApp, la société possède les deux plus grandes applications de messagerie au monde. Le lancement de la cryptomonnaie Libra pourrait également offrir des possibilités sans précédent.

Tencent