Les 5 actions préférées de Victor Zwart

Victor Zwart est CEO de Wealtheon.

Vulcan Materials

Vulcan Materials , le plus grand producteur de matériaux de construction en Amérique, a particulièrement bien profité des nombreux grands projets soutenus par les mesures fiscales du gouvernement américain. Cette année, l’action a bondi de 45%, notamment grâce à la hausse de son chiffre d’affaires et une marge Ebitda de 28%. Nous restons positifs à propos de l’action vu que la demande de matériaux de construction continue à augmenter.

Nous nous attendons également à une contribution positive au résultat d’exploitation résultant de la mise en œuvre de très grands projets autoroutiers. Enfin, nous constatons une nette amélioration de l’efficacité opérationnelle interne.

Amazon

L’action Amazon n’est pas bon marché. Avec un ratio cours/bénéfice d’environ 84, elle est l’action la plus chère de notre sélection. Et il s’agit du ratio cours/bénéfice le plus bas qu’ait connu l’action.

Vue en plein écran ©REUTERS

Pour justifier cette valorisation, la hausse du chiffre d’affaires et des bénéfices doit rester élevée.

Pour le court terme, c’est un risque, étant donné qu’Amazon doit beaucoup investir dans de nouveaux produits et marchés.

Les chiffres du troisième trimestre de cette année étaient quelque peu décevants. Nous nous attendons à ce que les investissements boostent la croissance de l’entreprise et fassent vite oublier ses récentes difficultés.

Unibail Rodamco Westfield

Ces dernières années, les fonds immobiliers qui investissent dans les espaces commerciaux ont traversé une période difficile. Depuis 2015, le cours d’Unibail Rodamco Westfield est passé de près de 260 euros à un plus bas de 118 euros à la fin de cet été. Depuis lors, il a amorcé un rattrapage. Unibail Rodamco Westfield est une des plus grandes institutions européennes d’investissements immobiliers et le plus important promoteur et investisseur dans l’immobilier commercial.

Près de 75% du portefeuille sont des centres commerciaux. Unibail Rodamco Westfield jouit d’une excellente réputation et affiche un palmarès impressionnant dans le domaine de la promotion immobilière.

NXP Semiconductors

NXP est l’ancienne division de semi-conducteurs de Philips, implantée mondialement grâce à une présence dans 30 pays, et dont le siège social se situe à Eindhoven (Pays-Bas). L’entreprise propose des solutions de signal mixte de haute qualité pour les fréquences radio (RF), l’analogique, la gestion énergétique, les interfaces, la sécurisation et des produits de transformation digitale dans le monde entier.

Grâce à sa vaste gamme de produits (automobile, identification RF, infrastructures sans fil, éclairage, téléphonie mobile et "smart antennae solutions") bénéficiant de débouchés mondiaux, nous considérons NXP comme un acteur très prometteur de la tendance à la robotisation.



Bristol-Meyers Squibb

Au cours de l’année écoulée, Bristol-Meyers Squibb (BMS) a notamment été victime d’études décevantes concernant un de ses principaux médicaments – Opdivo – utilisé dans la lutte contre le cancer du poumon. En outre, les investisseurs ont également été pénalisés par l’acquisition de Celgene. Dans ce contexte, pourquoi BMS fait-il partie de notre sélection? Réponse: à cause de sa croissance et de ses revenus.