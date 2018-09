Les 5 actions préférées de Werner Smets

Roche Holding

Roche est une entreprise suisse qui développe des médicaments et des solutions diagnostiques. Sa division pharmaceutique se consacre intensivement aux thérapies contre le cancer notamment, domaine dans lequel le groupe prépare quelques médicaments biologiques prometteurs en collaboration avec Genentech. En misant sur les médicaments biologiques, dont la structure chimique est très difficile à copier, Roche se met à l’abri de la concurrence des génériques. En outre, les solutions diagnostiques placent l’entreprise en tête du marché, en matière de solutions in vitro par exemple.

Oracle

Oracle est sans aucun doute le premier nom qui vient à l’esprit quand on parle de gestion de bases de données. En raison des coûts importants liés à un changement de prestataire dans le domaine, cet acteur s’est taillé au cours de la décennie écoulée une part de plus de 40% sur ce marché lucratif. L’entreprise est toutefois de plus en plus concurrencée par Amazon ou Microsoft. Face à cela, le management a décidé dernièrement de rattraper son retard dans le segment cloud. De solides investissements, bien que tardifs, ont permis à Oracle de se doter des armes nécessaires pour être concurrentiel dans le domaine.