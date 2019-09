Les 5 actions préférées de Werner Smets

Tyson Foods est un des plus grands producteurs américains de produits à base de viande de poulet, de porc et de bœuf. Depuis la reprise de Hillshire Brands en 2014, le groupe est actif dans le secteur des plats préparés, aux marges plus élevées. En 2017 et 2018, l’entreprise a procédé à d’autres acquisitions, ce qui permet aujourd’hui aux produits emballés de générer près de 30% du chiffre d’affaires. Cette diversification a permis de réduire la volatilité des résultats, tandis que la division matières premières pourrait profiter d’une forte hausse de la demande de viande de porc suite à l’épidémie de peste porcine en Chine.