Les 5 actions préférées de Willem de Vlugt et Charles Estourgie

Voici le choix de Charles Estourgie et Willem de Vlugt d'EValuation capital management.

Fagron

Fagron est une entreprise active au niveau mondial dans le domaine des préparations pharmaceutiques. Elle compte parmi ses clients les hôpitaux, les pharmacies, les cliniques et les patients. L’entreprise s’est bien redressée après une restructuration financière, et a renoué avec la croissance au cours de l’année 2017.

Sous la direction de son nouveau CEO, Fagron semble prête pour une nouvelle phase de développement et une amélioration de ses marges, soutenues par une combinaison entre croissance organique et externe. Dans les années à venir, la nouvelle usine à Wichita (Etats-Unis) devrait contribuer de manière appréciable à la croissance du groupe.

RIB Software

RIB développe des logiciels pour l’industrie de la construction et joue un rôle important dans la numérisation des processus de conception, avec pour objectif d’améliorer l’efficience du secteur. RIB est actif au niveau mondial et dispose, via sa co-entreprise YTWO, d’une plate-forme de négoce en ligne permettant d’acheter des matériaux de construction.

Grâce à YTWO les clients peuvent réaliser jusqu’à 30% d’économies, ce qui a rapidement généré quelques contrats intéressants avec de grandes entreprises de construction internationales. Récemment, RIB a conclu un accord de coopération avec Microsoft pour offrir ses services dans le "Cloud".

Rocket Internet

Cette entreprise allemande est active en tant qu’investisseur dans des sociétés spécialisées dans le commerce en ligne. Rocket Internet investit également dans des domaines tels que le développement de concepts, la stratégie, le web-design et l’internationalisation. Ses participations cotées les plus connues sont Delivery Hero (concurrent de Takeaway.com) et HelloFresh.

La valeur boursière de ces deux participations, qui s’ajoute à une trésorerie de 2,2 milliards d’euros, explique la valeur actuelle de Rocket Internet. Le reste du portefeuille – qui comprend plus de cent entreprises dont Jumia, Home24, Traveloka et Global Fashion Group – peut être considéré comme la cerise sur le gâteau.

Sligro

En plus d’être actif sur le marché des services alimentaires aux Pays-Bas, Sligro est également présent en Belgique depuis quelques années. Le management de Sligro estime être en mesure de poursuivre la croissance de l’entreprise et d’améliorer le chiffre d’affaires et les marges des activités de services alimentaires, à la fois sur une base organique et par le biais d’acquisitions.

Sligro a récemment signé un accord prometteur avec Heineken dans le domaine de la distribution et a annoncé son intention de vendre ses activités (peu rentables) liées aux supermarchés, afin de se concentrer exclusivement sur les services alimentaires. Le produit de la vente pourrait être en grande partie redistribué aux actionnaires.)

Telenet

En plus de la téléphonie fixe, d’internet et de la télévision par câble, Telenet propose des services mobiles via son propre réseau (anciennement Base). Ces dernières années, le groupe flamand a beaucoup investi dans son réseau mobile.