Les 5 actions préférées de...

Daimler

L’action Daimler a déjà intégré quelques mauvaises nouvelles. Le scandale lié au diesel continue à couver sous la cendre à cause d’éventuelles plaintes susceptibles d’être introduites contre l’entreprise. Daimler doit investir dans les nouvelles technologies et réduire les anciens stocks et systèmes de production. L’électrification des voitures est lancée, mais évolue à un rythme plus lent que ce que la plupart des "prophètes" avaient prédit, ce qui donnera à l’entreprise l’avantage du "second mover" lorsque la technologie sera au point. Les obligations bénéficient d’un bon rating des agences de notation, contrairement par exemple à celles de Tesla.