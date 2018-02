Les actions préférées de Willem Burges

Le plus grand fournisseur de liquidités dans les ETF en Europe. Ce marché est caractérisé par une solide hausse des capitaux investis. Il n’en reste pas moins que les résultats de Flow Trader montrent une tendance à la baisse depuis 2015. C’est une conséquence de la diminution constante de la volatilité sur les marchés financiers mondiaux. On s’attend à des périodes plus tourmentées sur les marchés d’actions et d’obligations. Au premier trimestre 2018, la "vol" (volatilité dans le jargon des marchés) a déjà beaucoup augmenté. Dans le sillage de cette tendance, Flow Traders pourrait engranger de meilleurs résultats. En bref, un candidat au redressement pour 2018, après un recul de 39% de son cours de Bourse l’an dernier.

Le plus grand acteur mondial dans le courtage de spécialistes dans le secteur énergétique a beaucoup souffert ces dernières années de la faiblesse de la conjoncture dans les secteurs pétrolier et gazier. Mais depuis le troisième trimestre 2017, le vent a tourné. Avec la reprise des cours du pétrole, les projets d’investissements des majors comme Shell, Exxon et Chevron permettent à Brunel de commencer à entrevoir le bout du tunnel. Le cours a déjà repris des couleurs sur la base de l’amélioration des perspectives et cote plus de 38% au-dessus de son niveau le plus bas d’août 2017. Mais les niveaux record de 2017 à plus de 26 euros sont encore loin. Avec un bilan exempt de dettes, le futur proche semble très prometteur.